Znane cene vstopnic za drugi del rokometnega prvenstva

S tekmami 3. kroga v skupinah F in G se je v ponedeljek končalo predtekmovanje na rokometnem svetovnem prvenstvu na Hrvaškem, Danskem in Norveškem.

Slovenijo v drugem delu tekmovanja med 22. in 26. januarjem čakajo tekme s Hrvaško, Egiptom in Argentino, najboljšimi tremi reprezentancami iz skupine H.

Z Argentino se bo pomerila v sredo, v petek z Egiptom, v nedeljo pa s Hrvaško. Najboljši dve reprezentanci iz skupine 4 se bosta uvrstili v četrtfinale.

Znane so tudi cene vstopnic, ki so še vedno na voljo.

Za prvo tekmo proti Argentini si vstopnico lahko zagotovite od 40 do 90 evrov, tekma pa bo v Areni Zagreb.

Vse cene vključujejo ogled treh tekem v enem dnevu.

Za ogled tekme z Egiptom so vstopnice od 60 do 300 evrov za VIP vstopnice.

Za nedeljski derbi s Hrvaško v Areni Zagreb so cene pod 60 evrov naprej.Vstopnice so dnevne in veljajo za ogled vseh treh tekem v enem dnevu. Na isti dan si lahko še ogledate Islandija - Argentina in Ciper- Egipt.

Vstopnice lahko kupite na ulaznice.hr.