Razstava, ki je smete zamuditi: S Sinjega vrha v Veržej

Škofijska Karitas Koper, Galerija Družina in Zavod Marianum iz Veržeja vabijo na odprtje razstave likovnih del, ki so nastala na 30. mednarodni likovni koloniji Umetniki za Karitas. Potekala je na Sinjem vrhu nad Ajdovščino pod geslom Mostovi upanja. Odprtje razstave bo danes ob 19. uri v prostorih Marijanišča v Veržeju. Odprl jo bo generalni vikar murskosoboške škofije Lojze Kozar, letošnjo kolonijo in umetnike bo predstavila umetnostna zgodovinarka Anamarija Stibilj Šajn, večer pa bo z glasbo obogatila Tjaša Cigut Žalik.

Darove za likovna dela bodo namenili pomoči ostarelim in bolnim.

Kolonije so se udeležili Darko Slavec (Slovenija), Ihor Nesmiianov (Ukrajina), Jana Humar (Slovenija), Klavdij Tutta (Slovenija), Laura Kumprej (Slovenija), Lojze Čemažar (Slovenija), Marta Jakopič Kunaver (Slovenija), Miljenka Šepić (Hrvaška), Mirjana Matić (Hrvaška), Veljko Toman (Slovenija). Razstavljena bodo tudi dela darovalcev. Darove za likovna dela bodo namenili pomoči ostarelim in bolnim.