Razkrita identiteta ubitega odvisnika, aretirali nečaka. So ga zažgali, da bi otežili identifikacijo?

Poročali smo že o srhljivki, ki se je zgodila v Dalmaciji, kjer so našli zažgano truplo moškega. Zdaj pa je notranji minister Davor Božinović povedal, da so ugotovili identiteto osebe, katere truplo so našli v ponedeljek pri Solinu, in da so pridržali tri moške, povezane z dogodkom.

»Tri osebe so pridržane predvsem na podlagi dejstva, da so pri njih našli večjo količino mamil, namenjenih nadaljnji preprodaji,« je dejal in poudaril, da policija tudi najbolj zapletene primere obravnava vztrajno in učinkovito.

Splitska policija je v ponedeljek zvečer sporočila, da so nad Rupotino pri Solinu našli truplo in da obstaja sum nasilne smrti. Policija je sporočila, da izvaja kriminalistično preiskavo in da so truplo prepeljali na patologijo splitske bolnišnice na obdukcijo.

Žrtev zažgali, da bi otežili identifikacijo?

Po poročanju hrvaških medijev naj bi truplo zažgali, žrtev pa so našli šolarji, ki so poklicali policijo. Predvideva se, da so žrtev zažgali, da bi otežili identifikacijo, najverjetneje pa uničili sledi kaznivega dejanja.

Slobodna Dalmacija piše, da je žrtev 45-letni Splitčan, dolgoletni odvisnik od heroina, ki je bil dobro znan policistom. Ključno vlogo pri identifikaciji naj bi imela tetovaža na delu obraza, ki ni bil zažgan, prav tako ključi, najdeni ob truplu, ki so se ujemali z vhodnimi vrati njegovega stanovanja. Časnik še navaja, da so I. D. in njegovega 19-letnega nečaka ter M. G. z vzdevkom Brzi prijeli v dobro pripravljeni policijski akciji.