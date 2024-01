Odgovorni upornik Kretzschmar pristal v dokumentarnem filmu (VIDEO)

Stefan Kretzschmar ima v Nemčiji podoben status v rokometu, kot ga imajo košarkar Dirk Nowitzki, v tenisu Boris Becker in formuli 1 Michael Schumacher. Čeprav je kariero končal že leta 2007, je ena od osrednjih osebnosti na 16. evropskem prvenstvu. Premiero je dočakal film z naslovom Kretzschmar, Der Handball-Punk; osvetlil pa je ozadje življenja zvezdnika, ki je lani dopolnil 50 let.

Nemčija je nazadnje osvojila evropsko prvenstvo leta 2016, takrat so nepričakovani junaki dobili vzdevek Bad Boys. A pravi poredni fant je bil pred tem Kretzschmar, nekakšna različica Dennisa Rodmana pri Chicago Bulls, ki je zaradi svojega videza (pričeska, tetovaže, piercingi) in vedenja zunaj igrišča dobil status upornika. Rodil se je v Leipzigu v nekdanji Nemški demokratični republiki (NDR), njegov oče Peter Kretzschmar je bil reprezentant v velikem rokometu, pozneje pa trener ženske reprezentance. Tako je spoznal Waltraud, trikratno svetovno prvakinjo, ki je zbrala 217 nastopov za vzhodno Nemčijo.

Rokomet je bil torej Stefanu položen v zibelko, z njim se je začel ukvarjati pri šestih letih, pri 12 je odšel v športno šolo v Dynamo Berlin, leta 1993 pa prestopil v Gummersbach, kjer je bil trener legendarni Heiner Brand. Nesoglasje z njim ga je preselilo v Magdeburg.

Leta 2002 je bil z nemško reprezentanco srebrn na EP na Švedskem. V tisti sezoni je Magdeburg osvojil ligo prvakov. Nemčija je bila z njim druga na SP 2003 na Portugalskem, v finalu je bila boljša Hrvaška. Zaradi poškodbe je izpustil EP v Sloveniji 2004, kjer so bili Nemci evropski prvaki. Hrepenel je po zlati kolajni in jo želel osvojiti na OI v Atenah, kjer pa ga je v finalu spet zaustavila Hrvaška. Na 218 tekmah za Nemčijo je levokrilni igralec dosegel 821 golov. Kariero je sklenil po sezoni 2006/07 in postal športni direktor pri Magdeburgu, pozneje še v Leipzigu. Zdaj to vlogo opravlja pri Füchse Berlin, je tudi strokovni komentator na televiziji.

Kot je bilo razgibano njegovo športno življenje, je bilo tudi zasebno. Leta 1998 se je poročil s Kubanko Mario Linares. Njuna hčerka Lucie-Marie je tudi rokometna reprezentantka, bila je evropska prvakinja v rokometu na mivki leta 2021. Stefan in Maria sta se razšla leta 2000, nakar je bil rokometaš štiri leta v razmerju s slavno plavalko Franzisko van Almsick. Leta 2007 se je spet zaljubil v bivšo ženo Mario, s katero se je znova poročil leta 2009 in vmes sta dobila sina Elvisa, a kmalu sta šla spet narazen ...

Ustvaril ga je komunizem

Bil je tudi voditelj na MTV in igralec pokra. Lani so ga sprejeli v rokometno hišo slavnih. O njem posneti 56-minutni dokumentarni film prikazuje življenje enega od najbolj karizmatičnih in razvpitih športnikov v Nemčiji. V njem razloži, kako je biti, kot se je izrazil, odgovorni upornik.

»V življenju sem izkusil prav vse, divje je bilo,« na začetku filma pove Kretzschmar, ki si je pot utrl skozi komunistični sistem ter se naužil vseh sladkosti in grenkob kapitalizma. »Večina ljudi, ki na zunaj deluje trdo, ima znotraj mehko dušo,« je povedal Kretzschmar. Zaradi njega so se tisoči navdušili nad rokometom. V filmu nastopajo tudi zvezdniki, kot so Toni Kroos, Nowitzki, Kretzschmarjev prijatelj Christoph Schneider, basist skupine Rammstein, ter njegova nekdanja trenerja Brand in Alfred Gislason.

»Bil je junak, vsak ga je poznal, imel je kulten status,« je povedal Nowitzki. Kretzschmar je športno pot končal 14. julija 2007, nekaj mesecev prej je Nemčija osvojila zlato na domačem SP. Kretzschmarja ni bilo zraven.