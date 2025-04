Čiščenje kristalov: lesene, keramične ali steklene sklede napolnimo z zemljo in jih damo nanjo

Pomagajo nam na fizični, mentalni in astralni ravni. Nase prevzemajo vse naše negativne energije, strahove, bolečine, pomagajo nam pri različnih obolenjih, stojijo ob strani pri reševanju problemov, zato moramo imeti vero in zaupanje vanje. Vse te prevzete nesnage, nakopičene v kristalih, je treba očistiti, da ima kristal spet prostor in novo moč prevzemati nase negativne energije. Naša naloga je, da jih redno čistimo.

Minerali se ločujejo po sestavi. Vsi so iz različnih rud, ki jih večinoma lahko čistimo pod vodo. Silicijevi in kalcitni minerali so najbolj znani. Silikati so kremen (kamena strela), citrin, ametist, avanturin, roževec, opali. Posebno pozornost čiščenja moramo nameniti kameni streli, ker je čisti silicij, to pomeni spomin, zato se v njej hitreje naberejo negativni vplivi.

Pod vodo se ne čistijo bakrovo-aluminijevi minerali, kot so malahit, lapis lazuli, turkiz, halkopirit ... Izrecno pod vodo ne čistimo najmehkejšega minerala, to je sadra – selenit ali gips, ker ga klor v vodi topi. Sadra ali selenit namreč ne sprejema vplivov iz okolja, le oddaja svojo mehko energijo.

Z nastavljanjem mineralov sončnim in luninim žarkom lahko naredimo več škode kot koristi. Sonce namreč prežareva rude v kristalni sestavi, zato lahko izgubijo barvo in posvetlijo. Luna povzroči vibracije vode v sestavi kristala, kar mu spremeni osnovno funkcijo.

Minerali so večinoma izkopani iz zemlje, zato je zemlja bila in bo vedno njihova mati; poskrbi, da dobijo elan in moč, da lahko pomagajo ljudem, ki verjamejo vanje. Ravno tako velja za meteorite in tektite, ne glede na to, da so velik del svojega obstanka preživeli na Zemlji. Najbolje je, da lesene, keramične ali steklene sklede napolnimo z zemljo. Ta naj bo humusna, ker v navadni zemlji kali plevel, kar je po feng šuju negativno za prostor. Zemlja sama po sebi prizemljuje in v prostor prinaša obilje. Na to zemljo položimo kristale.