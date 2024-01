Ko zdravnik sestavi reprezentanco: Slovenija s štirimi točkami na vrhu razpredelnice

Od božiča nismo trenirali v polni postavi, ampak zagotovo imajo tudi druge reprezentance podobne težave. Tisti, ki so zraven, so motivirani, željni dokazovanja in srečni, da so tu. Vzdušje v ekipi je temu primerno. Je, kar je, vedno je lahko boljše ali slabše,« je pred odhodom na rokometno evropsko prvenstvo povedal selektor Uroš Zorman. Božično-novoletne praznike je preživel z reprezentanco, z njo je minuli ponedeljek slavil tudi rojstni dan, to je kruti profesionalizem. Zorman si s tem ne razbija glave, ampak želi vztrajno vrniti reprezentanco na pota stare slave. Na njenem 14. evropskem pr...