Vsi govorijo o teh odbojkaricah na mivki iz Pariza. Poglejte, zakaj (FOTO)

Odkar je odbojka na mivki olimpijski šport, redno pritegne veliko pozornosti. Sploh zaradi atraktivnih fotografij odbojkaric.

Olimpijske igre v Parizu niso izjema, fotografije s tekme med Španijo in Egiptom pa so padle v oči številnim ljubiteljem odbojke na mivki.

Eden od dveh španskih parov na turnirju, Liliana Fernandez Steiner in Paula Soria Gutierrez, je premagal Egipčanki Marwo Abdelhady in Doaau Elghobashy.

FOTO: Thomas Samson Afp

FOTO: Thomas Samson Afp

Pozornost pa so pritegnila predvsem oblačila športnic. In medtem ko so bile Španke oblečene tako kot večina drugih tekmovalk, ni bilo tako pri Egipčankah.