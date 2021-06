Voditeljica petke rada zamenja s tekaškimi copati (FOTO)

Šmarješke toplice bodo znova v znamenju teka. FOTO: Danijel Rapuš

Druženje in dobra volja

Šmarješke toplice bodo znova v znamenju teka. FOTO: Danijel Rapuš

Šmarješke Toplice, kjer živi tudi voditeljicaintenzivno delajo na raznoliki turistični ponudbi. Kljub temu, da je tudi sama navdušena tekačica, bo letos raje poprijela za komentatorski mikrofon že 25. Šmarješkega teka, kjer ne bodo v ospredju petke, ampak sproščenost in športna oprava.Ne le v Šmarješki tek, dogodek se bo 12. in 13. junija znova prelevil kar v Športni vikend, na katerem so tudi letos udeležbo potrdili najelitnejši tekači., večkratni državni prvak na polmaratonski razdalji,, državna prvakinja v krosu in, tekač, ki se znajde na vseh terenih in na vsaki celini. Marsikdo pa pozna tudi, aktualnega državnega prvaka v polmaratonu in maratonca z olimpijskimi izkušnjami. Primož si je prav v Šmarjeških Toplicah ustvaril širšo prepoznavnost, ko je veljal še za tekaškega rekreativca, veliko bolj navdušenega nad nogometom.Kljub lanskoletnim odpovedim večine prireditev po Sloveniji, so organizatorji uspeli obdržati tradicijo in tekačem ponuditi v letu 2020 vsaj del tekaškega vzdušja s TRAIL izvedbo (19km progo) in kasnejšim virtualnim tekaškim preizkusom, kjer so imeli zelo lep odziv iz cele Slovenije.Zavoljo ukrepov bodo letos tekaške discipline razporedili na dva dneva, pri čemer pa nihče od tekačev ne bo prikrajšan za sodelovanje. Poskrbljeno bo tudi za druženje, dobro hrano in pijačo ter absolutno dobro voljo.Prvi dan športnega vikenda je rezerviran za otroke in bolj ekstremne takače, ki se bodo podali na 19 km dolgo in razgibano trail progo, v nedeljo pa je na vrsti glavni tek na 8 km in rekreativni tek na 2 km. Organizatorji pozivajo udeležence in spremljevalce, da ostanejo v Šmarjeških Toplicah cel vikend in spoznajo širšo turistično ponudbo, kot je Izvir cvička, Naravne toplice Klevevž, terme in se čudijo nad letalom, ki ga vidite na strehi nekdanje hiše Jožeta Karlovška, raziskovalca in strokovnjaka za ornamentiko in slovensko stavbno dediščino.Več informacij o dogodku najdete na tej povezavi