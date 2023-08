Veliki Pogi na edinstven način na pomoč prizadetim v poplavah

Eden najbolj prepoznavnih slovenskih športnikov, kolesar Tadej Pogačar, se je na edinstven način lotil zbiranja sredstev za pomoč prizadetim v poplavah, ki so v začetku meseca prizadele Slovenijo in povzročile večmilijardno škodo.

Za vsako fotografijo in podpis bo - ob svoji začetni donaciji 10.000 evrov - v dobrodelne namene prispeval 10 evrov za odpravljanje posledic naravne nesreče.

Zmagovalec najbolj prestižne večetapne kolesarske preizkušnje na svetu po Franciji v letih 2020 in 2021 ter številnih najbolj prestižnih enodnevnih dirk na svetu in trenutno vodilni na jakostni lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci) se je danes na Kongresnem trgu v Ljubljani v ta namen fotografiral s kolesarskimi in športnimi navdušenci ter delil avtograme. V središče Ljubljane se je na dvournem dogodku vila kolona njegovih navdušencev, ki so se posamično in skupinsko slikali s svojim športnim idolom.

»Zavoljo obveznosti sem le malokrat v Sloveniji, tako da sem se odločil za srečanje s svojimi privrženci v upanju, da skupaj zberemo čim več denarnih sredstev za žrtve katastrofalnih poplav. Upam, da bomo zbrali veliko podpisov, moja roka je 'natrenirana' za današnji dogodek,« je uvodoma dejal Pogačar, ki je naravnost s treninga prišel v središče Ljubljane.

»To je prvič, da smo se kolesarji povezali na takšen način in se odločili za pomoč prizadetim v ujmi. Sloveniji želimo pokazati, da smo v slovenskem kolesarstvu enotni in sočutni do vseh žrtev naravne nesreče,« je v zvezi s tem dodal 24-letni kolesar moštva UAE Team Emirates.

Za pomoč so se odločili vsi slovenski kolesarji v svetovni seriji

Pogačarjev reprezentančni kolega Matej Mohorič je vso denarno nagrado v višini 24.495 evrov, ki je osvojil po skupni zmagi na nedavni dirki po Poljski, namenil žrtvam poplav. Pogačar, Mohorič, Primož Roglič, Luka Mezgec, Jan Tratnik, Domen Novak in Matevž Govekar so se tudi odločili, da s spletno dražbo svojih podpisanih dresov pomagajo žrtvam naravne nesreče.