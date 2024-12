Več kot 100 mrtvih navijačev? Grozljivi prizori po nogometni tekmi, trupla ležijo na ulicah (VIDEO)

Iz afriške države Gvineja prihajajo poročila o grozljivi nogometni tragediji. V nasilnih spopadih med navijači na nogometni tekmi v Nzerekoreju je namreč umrlo najmanj 100 ljudi. Zdravstveni viri so že potrdili, da je »okoli 100 mrtvih«, regionalna bolnišnica in mrtvašnica sta povsem polni.

Tamkajšnja vlada je sporočila, da je umrlo najmanj 56 ljudi. Izgredi, ki naj bi izbruhnili zaradi nezadovoljstva s sodniško odločitvijo, so namreč v mestu Nzerekore sprožili stampedo.

Očividci so opisali pretresljivi prizor: »Trupla ležijo, kolikor daleč seže pogled.« To je potrdil tudi lokalni zdravnik, ki je dejal, da je »umrlo na desetine ljudi«.

Nogometna tekma, na kateri se je zgodila ta tragedija, je bila odigrana v čast predsednika Gvineje. Mamadou Doumbouya je polkovnik, ki je izvedel državni udar in tako postal začasni predsednik Gvineje in to funkcijo opravlja že več kot tri leta.