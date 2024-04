Tudi to se zgodi: kača med tekmo dvakrat ugriznila sodnika (FOTO)

Čeprav so na nižje ligaških nogometnih tekmovanjih v Srbiji vsega vajeni, se doslej ni zgodilo, da bi kača prekinila nogometno tekmo. Običajno se je to dogajalo, da se tekma prekine zaradi napada na sodnike, splošnega pretepa med akterji tekme ali vdora gledalcev na teren, tokrat pa...Minuli konec tedna se je namreč na jugu Srbiji, na tekmi 12. kroga lokalne nogometne lige MNZ Leskovac, med Gornjimi Sinkovci in Radnikom Šišinac 2013, pripetila neverjetna in redko videna situacija. Na igrišču se je namreč pojavila velika kača, ki je dvakrat ugriznila sodnika. Eden domačih navijačev oz. klubskih funkcionarjev jo je najprej poskušal odgnati z nahrbtnikom, a mu ni uspelo, zato se je sodnik odločil vzeti stvari v svoje roke. Najprej je stopil nanj, jo zgrabil in vrgel daleč izven igrišča, ona pa se ni dala ter ga je dvakrat ugriznila.

Marsikdo ne bi rad bil na sodnikovem mestu FOTO: Fb Fk Gornji Sinkovci

»Zgodila se je zelo nenavadna situacija. Na igrišču se je pojavila kača, zaradi katere je bila tekma prekinjena. Fascinantno je, da je sodniku uspelo kačo ujeti in odstraniti z igrišča, pri tem pa kača ni bila poškodovana. Po trenutnih informacijah se je izkazalo, da je bil sodnik med tem dogodkom odporen na dva ugriza,« so na družbenih omrežjih zapisali predstavniki domačega kluba. Čeprav velika, kača najbrž ni bila strupena, saj je sodnik nadaljeval tekmo, kot da se ni zgodilo nič. Na koncu se je tekma končala brez zmagovalca, saj je bilo 1:1. Po drugi strani pa je kača 2:1 »premagala« glavnega sodnika, ki je enkrat stopil nanj, ona pa ga je dvakrat ugriznila, kot so nenavaden dogodke komentirali na jugu Srbije.