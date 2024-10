Tudi konec leta tretji

Izbor za najboljšega nogometaša minule sezone, za dobitnika zlate žoge in zmagoslavje Španca Rodriga je bil res imeniten uvod v nogometni podkast VAR. V izčrpno kramljanje o zanimivih temah ga je spremenil uspešen in prepoznaven obraz s slovenskega nogometnega odra, bivši nogometaš, nekdanji športni direktor Maribora in zdaj trener Kopra Oliver Bogatinov.

Je Rodrigo pravi dobitnik zlate žoge? To je vprašanje, ki vznemirja nogometne navdušence po vsem svetu. »Ni vsaka poteza za mat, pot do tja je sestavljena tudi iz manjših, a ravno tako pomembnih. Rodri je koristen za moštvo. Zaključki napadalcev so sadovi prejšnjih potez. Zato je pomembna tudi tretja, četrta poteza v akciji. On je morda šahovski mojster. Imam pa dvojno dilemo, ko mojstra zamenjaš ob polčasu v finalu evropskega prvenstva. Prva je, da je v očeh selektorja igral slabo in je ta želel spremeniti potek tekme, ali pa je spoznal, da je nasprotnik ugotovil, da je on mož, ki ga je treba ustaviti. Ni pa igralec, ki bi odločal tekme,« je razmišljal Bogatinov.

Oliver Bogatinov se je dotaknil tudi izbora za zlato žogo. FOTO: Leon Vidic

Prehod na domačo ligaško fronto Bogatinovu pomeni le eno, kako zadovoljen je z dosedanjim izkupičkom Kopra. »Cilj je uvrstitev v Evropo. Ko pogledamo na lestvico, smo zadovoljni. Vse bomo naredili, da bomo sledili cilju in tudi jesen zaključili na tretjem mestu. Z Olimpijo smo že igrali dvakrat, tudi premagali smo jo,« je povedal 46-letni strokovnjak, ki je razkril, kako težko, ali lahko, je sodelovati in delovati pod predsednikom Antejem Gubercom.

»On in sin Ivica sta s svojo energijo in vložkom najbolj zaslužna za rezultate. Kažeta strast do nogometa. Jaz izhajam iz osebnega odnosa, poznam ga več kot 20 let, pripeljal me je v Koper. V tem obdobju se je zgradil odnos, ki ga trenutna relacija predsednik – trener lahko zamaje. Poskušam biti spoštljiv in ohraniti profesionalen odnos. Meni je težko, predvsem zaradi zgodovine, ki naju povezuje,« je bil iskren jeseniški Istran.

Zaključki napadalcev so sadovi prejšnjih potez.

V podkastu velja prisluhniti oceni Bogatinova, zakaj je Victor Sanchez tako uspešen na Olimpijini klopi, zakaj Maribor ni primeren klub za nekoga, ki bi rad ustvarjal na dolgi rok, zakaj je slovensko prvenstvo vsako leto kakovostnejše, o vlogi mladih igralcev in njihovem uveljavljanju, razvoju, o tem, ali slovenska ligaška tekmovanja potrebujejo spremembe, kako pomembna je drugi liga, ...