To pa je pohvala za Dončića! Besede, ki jih je o njem povedal odlični igralec, odmevajo (VIDEO)

Luka Dončić utegne v bližnji prihodnosti postati prvi obraz lige NBA. Do statusa prvega zvezdnika lige mu manjka še kakšen naziv za najkoristnejšega igralca rednega dela (MVP) in pa seveda osvojitev šampionskega prstana. A glede na to, da je star 25 let, ima še kar nekaj let časa, da mu to uspe. Med nasprotnimi igralci je že zdaj zelo cenjen, kar potrjujejo tudi njihove izjave. Zdaj mu je polaskal tudi odlični igralec iz lige NBA Dillon Brooks.

Mednarodna košarkarska zveza (FIBA) je objavila video, v katerem je omenjeni igralec ekipe Houston Rockets naštel nasprotnike, ki jih je najtežje pokrivati. Kanadčan je najprej omenil Dončića. Kot drugega je omenil odličnega Shaia Gilgeousa-Alexandra iz ekipe Oklahoma City Thunder, kot tretjega pa Andrewa Nembharda, ki v ligi NBA igra za ekipo Indiana Pacers. Gilgeous-Alexander in Nembhard sta sicer tudi Brooksova soigralca v kanadski reprezentanci.

To, da je Brooks v videu najprej omenil Dončića, kaže na to, kako izjemen je slovenski košarkar v napadu. Dončić je s svojo košarkarsko inteligenco nemalokrat nerešljiva uganka za nasprotnike. Če si sam ne izbori meta in doseže koša, pa nasprotnike velikokrat uniči z odlično podajo do soigralca.

Brooks bo sicer v teh dneh nastopil na olimpijskih igrah, kamor se je uvrstil s kanadsko reprezentanco.