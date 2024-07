Castelvecchio je priljubljeno agrikulturno posestvo na robu italijanskega Krasa, kjer si usodni 'da' zaprisežejo mladoporočenci. Tudi košarkar Luka Rupnik je svojo Uršo povabil pred oltar v paviljonu razkošnega vrta te fascinantne poročne kulise. Med povabljenci se je kar trlo zvezdniških imen iz sveta športa. Med njimi je bilo največ oči uprtih v ženinovega soimenjaka in najboljšega prijatelja Luko Dončića, ki je na zabavi celo prijel za mikrofon. Dončić, Dragić, Murić, Omić, Čančar in Rebec so z obiskom počastili prijatelja Rupnika. Foto: Tamara VidmarLuka in Urša v objemu ljubezni. Foto: T...