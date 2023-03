Tekla kar 23 dni zapovrstjo in podrla Guinnessov rekord

Zadnji božič si bo zapomnila po mrzlem vremenu in hladu, ki je prodiral skozi njeno tekaško opremo. Megan Cassidy iz okrožja Kissimmee na Floridi se ponaša z izjemnim športnim dosežkom. Več kot tri tedne zapovrstjo je vsako jutro vstala in odtekla ultramaraton. Tako jih je med 17. decembrom 8. januarjem zmogla 23, kar je svetovni rekord, so potrdili predstavniki pri Guinnessu. Za ultramaraton šteje katera koli razdalja, ki je daljša od razdalje maratona – slednja znaša 42 kilometrov, Megan pa je pretekla okoli 50 kilometrov na dan.

V vsakodnevnem teku po 50 km je resnično uživala. FOTO: Osebni Arhiv

»Vsak dan tako teči niti ni tako slabo, saj samo nadaljuješ. So dnevi, ko postane nekoliko samotno, vendar pa sem nosila oprsnik z napisom o tem, kaj počnem, in ljudje so radi poslušali mojo zgodbo,« je povedala rekorderka. Tekačica je rekord dosegla na območju jezera Nona na Floridi. Gre za prestižno območje z naseljem družinskih hiš, bungalovi in zelenimi skupnostmi zaprtega tipa za petične. Cassidyjeva je povedala, da je ta kraj izbrala zaradi kakovosti tekaških stez.

Na stezi je bila od 6 do 7 ur na dan.

In kaj je pri tako veličastnem podvigu največji izziv? Kot je povedala Cassidyjeva, je najtežje zaužiti primerno količino hrane, ki je nujna ob takšnem telesnem naporu. »Prvih nekaj dni sem imela težave z uživanjem dovolj velike količine kalorij. Možgani te poskušajo zaustaviti, govorijo ti, da nisi lačen. Morala sem naročiti svojemu partnerju, naj pazi, da bom vsak dan pojedla najmanj četrt pladnja lazanje,« je dejala in še, da bi lahko nadaljevala tek, vendar je morala v službo. Cassidyjeva je začela teči leta 2010, ko jo je sestra prosila, naj jo spremlja na Disneyjevem maratonu. Prejšnji rekord v zaporednem teku je bil 22 dni.