Tako Nizozemci slavijo Rogliča, zanj so posneli smučarski hit (VIDEO)

Eden najboljših kolesarjev na svetuje kot član ekipe Jumbo Visma močno priljubljen tudi na Nizozemskem. Četudi ti tradicionalno raje v ospredje postavljajo svoje kolesarje, so Zasavca, ki je njihovi ekipi priboril prvo zmago na največjih dirkah sveta, že vzeli za svojega. Te dni, ko se po grdem padcu »bori za preživetje« na dirki po Franciji, mu prav pride vsaka spodbuda, tudi poskočna nova himna, ki so jo posneli kolesarski navdušenci, ki na youtubu ustvarjajo pod imenom Tour de Tietema.V videu so se spomnili lanskih bolečih trenutkov, ko so ga že videli kot zmagovalca, a mu je zmaga nekako spolzela iz rok. Kot nekdanjemu smučarskemu skakalcu so himno ovili v ritme apres ski hita in v njej tudi napovedali, da bo letos vendarle zmagal.Himna, ki gre hitro v uho, je očitno že navdušila tudi Rogličevega sina. Na instagramu že kroži posnetek, kako nadobudni malček pleše na poskočni komad, prek video povezave pa ga spodbuja tudi oče Rogla. »Ati, Lev pleše!«