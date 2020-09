Svetovni as Primož Roglič: poznavalec kolesarskih destinacij

Letošnji Tour de France je poskrbel še za eno pravljico slovenskega športa in pravo kolesarsko evforijo pri nas. Ne glede na končni razplet sta se tri etape pred koncem Primož Roglič in Tadej Pogačar že zapisala med največje športne junake. O fenomenu Rogliča je bilo povedano že veliko, a še vedno nas ta simpatični kolesar, ki se je tako meteorsko izstrelil med zvezde svetovnega kolesarstva, vsak dan znova preseneča in navdihuje.

Čez drn in strn do kolesarskega prestola Primoževa športna pot je posebna, saj se zgodba o njegovih dosežkih bere skoraj kot znanstvena fantastika. Odličen smučarski skakalec v mladih letih, ki je v svet profesionalnega kolesarstva zakorakal šele pri 23 letih, v tem neusmiljenem športu niza uspeh za uspehom. Na letošnji francoski pentlji je na dobri poti, da postavi piko na i svoji neverjetni karieri in osvoji najprestižnejšo kolesarsko dirko na svetu. Deluje, kot da ga nič ne more vreči iz tira. Zbrano in odločno kolesari proti kolesarskemu prestolu.

Vzornik mladim generacijam kolesarjev Od nekdaj je Primož 'preprost fant iz sosednje ulice'. O njegovi srčnosti in skromnosti pričajo številne anekdote. Pred nekaj leti je med oddihom v sosednjem Medmurju na treningu presenetil mlade kolesarje lokalnega kluba in jim pričaral nepozaben dan. Z nadobudnimi mladimi športniki je raziskoval eno najbolj znanih kolesarskih destinacij v širši regiji in jim dal veliko koristnih nasvetov. Kdo ve, ali so si ti takrat predstavljali, da se sproščeno družijo z bodočim zvezdnikom kolesarskega športa?

Vsakdo potrebuje svojo oazo miru Slovenskemu kolesarskemu šampionu ves čas njegove uspešne kolesarske zgodbe stoji ob strani partnerica Lora. Primož je že na začetku njune ljubezenske zgodbe dokazal, da se za navidezno zadržanostjo skriva nežna in romantična duša. Svojo srčno izvoljenko je kmalu odpeljal na oddih v svoj priljubljeni kolesarski predel v osrčju zelenega vrta Hrvaške. V objemu neokrnjene narave in termalnih vrelcev medmurskih toplic sta se mlada zaljubljenca lahko popolnoma odklopila od natrpanega vsakdanjega urnika in se prepustila gurmanskim užitkom. Obenem si je Primož na aktivnih počitnicah nabral novih moči za prihodnje športne podvige.



V svojo oazo miru, kjer tudi kolesarskih poti zlepa ne zmanjka, se bo Primož z družinico, ki zdaj šteje enega člana več, zagotovo še vračal. Do takrat pa močno stisnimo pesti zanj, da se mu sanje v nedeljo na Elizejskih poljanah spremenijo v resničnost.