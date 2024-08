Svet športa v črnem: umrl eden največjih boksarskih trenerjev, Milan je treniral tudi predsednika

V Zagrebu je v 87. letu starosti umrl eden najvidnejših hrvaških boksarskih trenerjev Milan Richter. Bil je vrhunski strokovnjak, pedagog in mentor, ki je vzgojil številne generacije uspešnih boksarjev.

Treniral tudi predsednika

Richter je treniral in v svet boksa uvedel številne vrhunske športnike, med drugim Željka Mavrovića, profesionalnega evropskega prvaka in izzivalca svetovnih prvakov in Stjepana Božića, svetovnega prvaka WBF v super srednji kategoriji.

Eden tistih, ki je šel skozi Richterjevo šolo boksa, je bil tudi sedanji hrvaški predsednik Zoran Milanović, navajajo hrvaški mediji.