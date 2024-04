Super igrajo naši fantje v Nemčiji

V ljubljanski dvorani Tivoli se je zbrala slovenska hokejska reprezentanca. Pred njo so priprave za prvi veliki cilj te sezone – od 28. t. m. do 4. maja bo v Bolzanu svetovno prvenstvo skupine B. Spomini uhajajo na številna podobna tekmovanja v preteklosti, pomemben je kajpak tudi pogled v prihodnost. Matjaž Kopitar, osem let selektor risov, zdaj pa opazovalec in evropski oglednik moštva Los Angeles Kings, verjame nasledniku Edu Terglavu, da bo uspešno vodil izbrano vrsto.

Ob slovesu od lanskega svetovnega prvenstva v Latviji ste dejali, da ste podpisali novo dveletno pogodbo z Los Angelesom za vlogo evropskega oglednika. Kaj je to pomenilo za vas v primerjavi s prejšnjo sezono?

»Lahko sem si bolje razporedil urnik, bil sem tudi dvakrat v Severni Ameriki, na začetku oktobra in potem še decembra. Ko sem kot selektor vodil naše moštvo, seveda ni bilo časa, da bi kot oglednik Los Angelesa za evropske hokejiste odšel na močna turnirja, novembrski pokal Karjala na Finsko in februarske hokejske igre na Švedskem. Letos pa sem bil tam, namesto na Finskem sem bil na Nemškem pokalu, turnirju, zanimivem tudi za ogled morebitnih okrepitev za Los Angeles Kings.«

Kako je bilo glede ogleda ligaških tekmovanj po Evropi?

»Nekajkrat sem bil v Nemčiji, kjer sem videl tudi naše igralce iz Bremerhavna (Žiga Jeglič, Jan Urbas, Miha Verlič, pred kratkim se jim je pridružil še Blaž Gregorc – o. p.), prav super igrajo ti fantje. V Švici in na Češkem so tradicionalno dobre tekme. Tudi na Finskem sem spremljal hokejiste, prav na Nemškem pokalu pa sem videl tudi tri zanimive igralce iz Slovaške, pa sem si nekaj tekem pogledal tudi tam.«

Kako dobro poznate Eda Terglava? Igral je še za reprezentanco, ko ste bili vi že v strokovnem štabu izbrane vrste, denimo na svetovnih prvenstvih na Poljskem (2004) in v Avstriji (2005).

»Poznam ga dejansko kot igralca. Bil je zelo priden, odgovoren, discipliniran. Verjamem, da je te vrednote obdržal in jih prenesel tudi na trenersko klop. Če ne bi dobro opravljal svojega dela, zagotovo ne bi bil toliko časa v Grenoblu, kjer so mu zaupali že različne vloge. In zato tudi menim, da bo naša reprezentanca pod njegovim vodstvom delovala dobro.«

Poleti bo kot ponavadi sodelovala na hokejskem taboru sina Anžeta in Tomaža Razingarja. FOTO: Leon Vidic

Si boste ogledali kakšno tekmo naše reprezentance na letošnjem prvenstvu v Bolzanu?

»Ha, seveda bi si rad pogledal rise, toda med 2. in 5. majem je turnir vodilnih reprezentanc v Brnu, ki ga moram spremljati kot oglednik Los Angelesa. Če pa mi bo uspelo, bom šel pred tem za dan ali dva v Bolzano, torej na uvodni del enotedenskega prvenstva. Na Češkem bom nato pozneje po službeni dolžnosti na tekmovanju elitnega razreda v Ostravi in Pragi.«

6 pripravljalnih tekem bodo igrali risi do odhoda na SP v Bolzano.

Nazadnje ste bili tudi med gosti zanimive športno-poslovne konference v Portorožu. Kako ste doživeli ta dogodek v organizaciji Tenisa Slovenije?

»Nerad se sicer udeležujem teh množičnih dogodkov v gneči, so me pa očitno ujeli na pravi nogi (smeh). Zagotovo je to velik projekt za Tenis Slovenija, zasluži si visoko oceno.«

Ste že odprli sezono golfa, vašega priljubljenega konjička?

»Nekajkrat, ko pri nas zaradi zimskih razmer še ni bilo mogoče igrati, sem palico vihtel v Savudriji in Vidmu. Zdaj se sezona zares začenja na Bledu, zamudil pa sem uvodni turnir v Kranjski Gori, ker sem bil prav tisti dan na kongresu v Portorožu. Obljubil sem omenjenim teniškim prirediteljem, da pridem, za golf bo še dovolj časa.«