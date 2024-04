Slab začetek končnice za Dončićev Dallas (VIDEO)

Košarkarji Dallas Mavericks so slabo začeli končnico severnoameriške lige NBA. Na prvi tekmi konferenčnega četrtfinala na zahodu so v Los Angelesu izgubili proti Clippers s 97:109. Slovenski as Luka Dončić je po slabšem začetku na koncu dosegel 33 točk, 13 skokov in šest podaj.

Dallas na prvi tekmi kljub odsotnosti prvega zvezdnika tekmecev Kawhija Leonarda (otečeno koleno) ni imel pravega odgovora na obeh straneh igrišča. V prvi četrtini jim je ogromno preglavic povzročal Hrvat Ivica Zubac pod obema košema, nato pa se je razigral še James Harden, ki je zgolj v prvem polčasu dosegel 20 od svojih skupno 28 točk.

Košarkarji iz Teksasa so ob čvrsti obrambi domačih precej grešili, tudi Dončić pa v prvem delu ni ujel pravega občutka pri metu iz igre. Po polčasu so posledično Clippers vodili kar za 26 točk.

Drugi del sprva ni prinesel sprememb. Razlika je ves čas ostajala nad 20 točk, sredi tretje četrtine pa je narasla celo na 29 točk. Dobrih osem minut do konca dvoboja je Dallasu le uspela manjša serija, s katero je zaostanek zmanjšal na 15 točk.

A to je bil to le začasni preblisk. V nadaljevanju so Clippers na krilih nekaj zaporednih zadetih metov Paula Georgea (22 točk) mirno krmarili do zmage, piko na i pa je s trojko za 105:88 postavil Harden.

Niso se prilagodili

Dončić je v 42:24 minute na parketu dosegel 33 točk ob 13 skokih in šestih podajah. Imel je štiri izgubljene in eno ukradeno žogo, iz igre pa je zadel 11 od 26 metov, od tega štiri od 12 za tri točke. Vmes je sicer imel precej slabši met.

Kyrie Irving je dodal 31 točk (10:18 iz igre), medtem ko je ostalih osem košarkarjev Dallasa skupaj doseglo le 33 točk.

»V drugem polčasu smo bili bolj fizični v obrambi. Tako bi morali igrati vso tekmo in iz tega moramo izhajati. Oni so igrali zelo dobro v obrambi in na to se moramo v nadaljevanju serije prilagoditi,« je po tekmi na novinarski konferenci dejal Dončić.

»Že res, da smo se pripravljali na to, da bo igral Kawhi Leonard, a to ne bi smelo vplivati na našo mentaliteto. Oni so se brez njega zelo dobro znašli in izpeljali svoj načrt. Sami pa moramo biti osredotočeni vseh 48 minut, to je vendarle končnica,« je še razočarano dodal slovenski as.

Pri domačih je Harden dvoboj sklenil z 28 točkami in osmimi podajami. Zubac je dosegel 20 točk in pobral 15 skokov, še trije košarkarji pa so presegli dvomestno število točk. Po 13 točk sta dodala še Terance Mann in Russell Westbrook.

Ostale tekme

Druga tekma med Clippers in Mavericks bo na sporedu v noči s torka na sredo ob 4. uri. Ekipa mora dobiti štiri tekme za napredovanje v konferenčni polfinale.

Na vzhodu so pred tem košarkarji Bostona upravičili vlogo favorita in na prvi tekmi s 114:94 premagali Miami Heat. Ti so igrali brez Jimmyja Butlerja in niso bili kos najboljši ekipi rednega dela.

Pri Bostonu je trojni dvojček dosegel Jayson Tatum s 23 točkami ter po desetimi skoki in podajami. Derrick White je dodal 20 točk, pri Miamiju pa je s 24 točkami izstopal Bam Adebayo.

Ponoči sta bila še dva obračuna. Milwaukee Bucks so bili s 109:94 boljši od Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder pa so s 94:92 premagali New Orleans Pelicans.

Milwaukee je povedel v seriji brez prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa. V njegovi odsotnosti je Damian Lillard dosegel 35 točk, 23 jih je dodal Khris Middleton. Indiani ni pomagalo niti 36 točk in 13 skokov Pascala Siakama, prvi zvezdnik moštva Tyrese Haliburton pa je prispeval le devet točk.

Da so vse bolje postavljene ekipe na prvih tekmah slavile, je poskrbela Oklahoma. Ta je v tesni končnici ugnala New Orleans, ki je imel na tekmi met za zmago, a je po dobri obrambi CJ McCollum (20 točk) zgrešil.

Pri najboljši zasedbi zahodne konference v rednem delu je Shai Gilgeous-Alexander dosegel 28 točk, Chet Holmgren pa je 15 točkam dodal še 11 skokov in pet blokad. Pri pelikanih je Trey Murphy dosegel 21 točk.