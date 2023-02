Ste videli, kakšen je po nesreči Tim Gajser? Dobre želje prihajajo od povsod (FOTO)

»Hvala vsem za lepa sporočila,« se je v angleščini prek facebooka zahvalil Tim Gajser. Motociklist je pripel še fotografijo, na kateri leži na bolniški postelji in je videti precej zdelan. Kljub temu je dvignil palec in dodal: »Poškodbe so del športa in po tej se bom vrnil še močnejši. Hvaležen za vse ljudi okoli mene.«

Kot smo poročali, si je Gajser na pripravljalni tekmi pred začetkom sezone v italijanskem Trentinu ​zlomil stegnenico desne noge, zaradi česar mora pod nož. Posnetek nesreče najdete v članku Grozljiv padec Gajserja, moral bo pod nož (VIDEO).

