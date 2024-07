Slovenski olimpijci in paraolimpijci so pozdravili javnost v Kopru (VIDEO)

Slovenski javnosti se je danes v Kopru na Ukmarjevem trgu prvič po zadnjih dveh olimpijskih igrah, ki so potekale v času koronskih omejitev, tokrat v sproščenem vzdušju uradno predstavila večina športnic in športnikov, ki bo svojo državo zastopala na olimpijskih in paraolimpijskih igrah v Parizu.

Med predvidenimi 90 športnicami in športniki je sicer 40 takšnih, ki bodo predstavljali ekipne športe in 50 ostalih. Najbolj številčne med posamičnimi panogami so zasedbe v atletiki (7), jadranju, judu, cestnem kolesarstvu (vsi po 6) ter plavanju (5) in kajaku (4). Ob športnicah in športnikih bo v Pariz odpotovalo tudi 107 trenerjev, vodij panog ter ostalo osebje, kar bo številko približalo dvestotici. Na seznamu paraolimpijske reprezentance je skupaj 14 športnic in športnikov, ki se bodo merili v štirih panogah. V celotni odpravi Slovenije, ki jo bo v Parizu vodil Boro Štrumbelj, pa je skupno še 15 trenerjev, pomočnikov, fizioterapevtov, zdravnikov in drugih spremljevalcev.

Triintridesete poletne olimpijske igre bodo na sporedu med 26. julijem in 11. avgustom, v francoski prestolnici pa se bo v 17 športnih panogah merilo 90 slovenskih upov, od tega 44 športnic in 46 športnikov, kar je največ v zgodovini slovenskih odprav.

Slovenci bodo skušali nadaljevati bogato bero kolajn s poletnih in zimskih OI (76). Na zadnjih poletnih OI v Tokiu jih je pet domov prineslo kolajno, od tega trije zlato.

Na 17. poletnih paraolimpijskih igrah, ki se bodo začele 28. avgusta in končale 8. septembra, bo v štirih panogah nastopilo 14 športnic in športnikov. Do zdaj so slovenski paraolimpijci osvojili 52 kolajn, od tega 51 na poletnih igrah.

Olimpijski komite Slovenije (OKS) je za letošnjo predstavitev izbral Ukmarjev trg v Kopru, še pred tem pa so športniki in člani odprave opravili medijsko druženje ter fototermine v Portorožu.

Slovenski potniki za OI (90) atletika (7): Kristjan Čeh (disk), Tina Šutej (skok s palico), Anita Horvat (800 m), Matic Ian Guček (400 m ovire), Neja Filipič (troskok), Lia Apostolovski (skok v višino), Klara Lukan (5000 in 10.000 m); golf (2): Ana Belac, Pia Babnik; gorsko kolesarstvo (1): Tanja Žakelj; jadranje (6): Toni Vodišek (kajtanje), Žan Luka Zelko (ilca 7), Lina Eržen (IQF), Lin Pletikos (ilca 6), Tina Mrak/Jakob Božič (470); judo (6): Maruša Štangar (do 48 kg), Kaja Kajzer (do 57 kg), Andreja Leški (do 63 kg), Anka Pogačnik (do 70 kg), Metka Lobnik (do 78 kg), Enej Marinič (nad 100 kg); kajak kanu na divjih vodah (4): Eva Alina Hočevar C1, Eva Terčelj K1, Peter Kauzer K1, Benjamin Savšek C1; cestno kolesarstvo (6): Tadej Pogačar, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Eugenia Bujak, Urša Pintarič; lokostrelstvo (2): Žiga Ravnikar, Žana Pintarič; namizni tenis (3): Darko Jorgić, Deni Kožul, Peter Hribar; odbojka (12): Gregor Ropret, Dejan Vinčić, Tonček Štern, Nik Mujanović, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern, Jani Kovačič; plavanje (5): štafeta 4 x 100 m prosto, Neža Klančar (tudi 50 in 100 m prosto), Janja Šegel, Katja Fain, Tjaša Pintar, Sašo Boškan (200 m prosto); ritmična gimnastika (1): Jekaterina Vedenejeva; rokomet (28): Ema Abina, Tamara Mavsar, Maja Svetik, Alja Varagić, Ana Abina, Elizabeth Omoregie, Tjaša Stanko, Nina Spreitzer, Ana Gros, Barbara Lazović, Valentina Tina Klemenčič, Nataša Ljepoja, Amra Pandžić, Manca Vojnovič; Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Blaž Janc, Domen Novak, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah, Dean Bombač, Miha Zarabec, Nejc Cehte, Jure Dolenec, Blaž Blagotinšek, Matej Gaber, Klemen Ferlin, Urban Lesjak; športna gimnastika (1): Lucija Hribar; športno plezanje (3): Janja Garnbret, Mia Krampl, Luka Potočar; taekwondo (1): Patrik Divkovič. veslanje (2): Isak Žvegelj, Nina Kostanjšek. * vir: OKS

Na dogodku je bila prisotna večina aktualnih olimpijcev, zaradi tekmovalnih obveznosti so manjkali predvsem odbojkarji, ki so odpotovali na Poljsko na zadnji pripravljalni turnir pred nastopom na OI, nekaj atletov in drugih športnikov iz posamičnih panog.