Slovenka iz Arizone druga na svetu

V mestu Yankton v ameriški državi Južna Dakota je nedavno potekalo svetovno prvenstvo v poljskem lokostrelstvu, ki je bilo uspešno tudi za slovenske tekmovalke in tekmovalce. Še posebno za Ljubljančanko Tojo Ellison, ki z možem Bradyjem in dveletnim sinom živi v Arizoni, saj si je pristreljala srebrno medaljo, enako kot pred štirimi leti v Italiji.

»Po štirih tarčah sva v finalu z Američanko Paige Pearce obe ustrelili izenačen rezultat 70:70, od 72 maksimalnih možnih točk. Po izločilnem strelu sva obe spet zadeli sredino tarče, ampak je bila ona dva milimetra bližje sredini kot jaz in tako ubranila naslov svetovne prvakinje,« nam je iz ZDA sporočila Toja, ki jo v Sloveniji poznajo tudi po dekliškem priimku Černe.

Svetovna podprvakinja Toja je hvaležna zdravilcu iz Slovenije.

Povedala je tudi, da je zelo hvaležna za podporo, ki jo ima od družine, prijateljev in vseh drugih, ki ji tako ali drugače pomagajo, da lahko svojo lokostrelsko pot nadaljuje tudi zdaj, ko je mamica skoraj dve leti staremu fantku Tyu. »Zelo sem hvaležna zdravilcu in bioenergetiku iz Prlekije Stanku Filipiču in njegovi družini, ki nam vedno stojijo ob strani. Stanko nam pomaga, da so naše zdravje, telo in duh vedno močni, da se dobro počutimo in lahko z Bradyjem tekmujeva kar se da najboljše. Hvaležna sem za prijateljstvo, ki smo ga spletli v vseh teh letih, ter za vso njegovo pomoč in energijo, ki nama jo vedno pošilja na tekmovanjih in v življenju sploh,« nam je povedala Toja in dodala, da je bil njen mož Brady na svetovnem prvenstvu nekoliko manj uspešen kot običajno, a je kljub temu osvojil dve medalji. Sicer pa so bili Slovenci na svetovnem prvenstvu v ZDA zelo uspešni, saj so osvojili tri srebrne medalje in eno bronasto. Tim Jevšnik je bil drugi, potem ko je v napetem boju za naslov prvaka v izločilnem strelu izgubil proti Kanadčanu Watsonu. Aljaž Brenk je v malem finalu premagal Francoza Duboisa in si pristreljal bronasto medaljo. Toja Ellison je bila tako kot Jevšnik srebrna, moška reprezentanca (Klemen Kelvišar, Staš Modic in Žiga Ravnikar) pa je na ekipni tekmi osvojila srebrno medaljo.