Sašo iz Baške grape: »Na pot smo se odpravili že v soboto«

Slovenska nogometna reprezentanca bo v Münchnu v četrtek igrala drugo tekmo evropskega prvenstva, ko se bo pomerila s Srbijo. V bavarski prestolnici je bilo dan pred pričakovanim romanjem tisoče slovenskih nogometnih navdušencev za tekmo, ki bi lahko odločala o napredovanju v izločilne boje tekmovanja, zaznati vse več slovenskih barv.

Na Nogometni zvezi Slovenije (NZS) na tekmi s Srbijo, ki se bo na münchenskem stadionu začela ob 15. uri v četrtek, pričakuje tudi do 20.000 navijačev na stadionu. S tem naj bi bil postavljen nov rekord obiska tekme Slovenije na tujih tleh, ki je star zgolj nekaj dni, natančneje od nedelje, ko si je tekmo z Dansko ogledalo okoli 12.000 slovenskih navijačev.

Ob tem naj bi se večje število slovenskih ljubiteljev nogometa v četrtek zbralo tudi v navijaški coni v olimpijskem parku v Münchnu, kjer jih je kar nekaj bilo moč srečati že danes. Kot so dejali, so za tako pomembno tekmo primerne ustrezne navijaške priprave, tako so si v družbi več tisoč nemških navijačev ogledali tekmo Nemčija - Madžarska.

»Tu bomo do večera, da se podružimo in ogrejemo za jutri. Vidimo, da je tu že veliko slovenskih navijačev in četudi Slovenija danes ne igra, bi radi vzpostavili slovensko atmosfero,« je dejal Blaž iz Zreč. »Mene vse skupaj spominja na evforijo iz 2017, ko so bili slovenski košarkarji evropski prvaki, tako da na nek način podoživljam te trenutke. Znova je lepo biti slovenski navijač!«

Podobno je razmišljal tudi Sašo iz Baške grape, ki si bo v četrtek skupaj s prijateljema ogledal že drugo slovensko tekmo na prvenstvu. »Na pot smo se odpravili že v soboto, tako da smo tu že skoraj teden dni in uživamo v vzdušju. To je praznik nogometa,« je dejal.

V slovenskem taboru spoštovanje Srbije, hkrati razmišljanje o pozitivnem izidu Slovenci se zavedajo, da jim zmaga praktično že prinaša izločilne boje, tako da so misli usmerjene tudi v tri točke, a z zavedanjem, da bo na drugi strani kakovosten tekmec. Kot je pojasnil selektor Matjaž Kek, je za boj s Srbi dobil nekaj informacij tudi z zadnjih medsebojnih tekem iz lige narodov pred dvema letoma. »A pri vseh možnih kanalih je dandanes težko kaj skriti, mi se bomo pač poskusili najbolje pripraviti,« je dejal Kek in nadaljeval, da si je po njegovem Srbija na uvodni tekmi proti Angliji zaslužila kaj več kot poraz z 0:1. »Vsekakor nas čaka sijajen ambient. Mogoče je malo nerodna ura, ko bodo visoke temperature, toda za oboje bo enako. Kdor se bo bolj privadil na to, kdor bo odločnejši, agresivnejši, kdor bo bolj verjel vase, ta bo uspešnejši. Veselim se izziva,« je povedal in dodal, da verjetno oboji razmišljajo o pozitivnem izidu.

Predsednik NZS Radenko Mijatović na tekmi s Srbijo pričakuje izjemno vzdušje. Čeprav je nemška policija ob začetku prvenstva pod drobnogled vzela srbske navijače, nekaj težav je bilo tudi pred tekmo v Gelsenkirchu med Srbijo in Anglijo, Mijatović ne pričakuje težav v Münchnu. Ob tem slovenske navijače poziva k športnem navijanju.

Ob stopnjevanju navijaške evforije in pričakovani gneči za eno najbolj težko pričakovanih tekem v zgodovini slovenske nogometne reprezentance pa so navijačem nekaj priporočil pripravili pri NZS. V prvi vrsti jim zveza svetuje pravočasen odhod na stadion. »Navijači naj se v okolici stadiona začnejo zbirati okoli 11. ure,« so zapisali in dodali, da se bodo vrata stadiona odprla že ob 12. uri.

NZS navijačem priporoča tudi uporabo javnega prevoza, kadar je to le mogoče. Navijače pa so dodatno še pozvali, da se za tekmo s Srbijo odenejo v bele barve, saj bodo slovenski nogometaši v četrtek nastopili v belih dresih.