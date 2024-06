Legendarni Piksi pred tekmo slovenskemu novinarju, ki je začel, »da je Srbija favorit«

Srbijo po porazu proti Angliji v četrtek čaka tekma s Slovenijo in dvoboj, v katerem zmaga prinaša velik korak proti drugemu krogu tekmovanja. Na papirju se zdi, da je ekipa Dragana Stojkovića Piksija favorit, a mora to pokazati na igrišču.

Pred tekmo je tako Stojković odgovarjal na vprašanja medijev, tam pa je Piksi prekinil vprašanje slovenskega novinarja, ki je začel s stavkom, »da je Srbija favorit«. S tem se ni strinjal. »Nismo, odlično ste začeli, vi ste osvojili točko ... Zakaj bi bili mi favoriti?« je z vprašanjem odgovoril Piksi.

Nato je nadaljeval: »Težka tekma bo, kdor misli, da je Slovenija lahek nasprotnik, se moti. So motivirani, močni, Matjaž Kek je odličen trener, igralci so odlični. Po drugi strani pa želimo premagati Slovenijo, to pomeni, da naredimo vse, da vas premagamo. A če boste boljši, vam bomo čestitali in šli naprej.«