S Kajo znova bližje teniški eliti

December prinaša številna prednovoletna druženja in tako med drugim tudi slovenske teniške srenje. Ta se je najprej uradno srečala na zasedanju volilne skupščine, nato je sledila razglasitev junakov panoge z loparjem in rumeno žogico ter tudi predstavitev Damjana Kralja, novega predsednika domače krovne zveze Tenis Slovenija. V tej vodilni vlogi je nasledil Andreja Slaparja in kot nam je pozneje potrdil v prvem pogovoru po izvolitvi, se izziva veseli, obenem pa je v šport vpet od malih nog.

Že kot glavnemu izvršnemu direktorju družbe BTC se mu življenje močno prepleta s športom, saj je omenjena znamka pokroviteljsko že dolgo navzoča v gimnastiki, kolesarstvu, smučarskih skokih in seveda tenisu. »Sam uživam s teniškim loparjem, morda sem ga celo pogosteje vihtel, kot pa imel v rokah košarkarsko žogo, pa čeprav sem košarko treniral,« je dejal dipl. ekonomist, poslovnež, rojen leta 1977, dobri dve desetletji poročen in oče sina, starega 20 let.

Golf je premalo dinamičen

Uživa v športnem adrenalinu, med panogami, ki mu niso blizu, ko se iz pisarne preseli h gibanju, je golf. »Tega pa ne igram, ker pri njem pogrešam več dinamike,« se je nasmehnil in nam razgrnil načrte v slovenskem tenisu. Ta v iztekajočem se letu ni tako odmeval kot lani, ko se je slovenska ženska vrsta senzacionalno uvrstila med štiri najboljše na svetu. Toda optimizem je zvest spremljevalec novega predsednika.

»Potencial na slovenski teniški sceni je močan. Zakaj si ne bi začrtali ambicioznih načrtov? Predvsem ženska ekipa bo kmalu spet močnejša, saj se na igrišča vrača Kaja Juvan. Takrat se bomo vnovič približali najboljšim. Med fanti pa je precej obetavnih in vse skupaj bo še na višji ravni, ko bomo dobili nacionalni teniški center,« je prepričan Kralj.

In kako realna je uresničitev teh dolgoletnih sanj o prostoru, ki se bo nekoč nahajal v južnem delu Ljubljane, na območju med Murglami in Vičem? »Upam, da bomo to izpeljali v mojem mandatu. Na mestni občini so projektu zelo naklonjeni, seveda brez resornega ministrstva ne bo šlo. Bi se nam pa s tem odprlo marsikaj. Omogočili bi trening, imeli bi odmevne mednarodne dogodke,« so misli v želeno prihodnost uhajale novemu vodilnemu na teniški zvezi.