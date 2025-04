Pravijo, da je to najbolj zdrav šport na svetu. Podaljša življenje za deset let, krepi srce, znižuje krvni tlak

Tenis je veliko več kot zgolj elegantna igra z loparjem, gre za enega najbolj celovitih športov, ki hkrati obremenjuje telo in spodbuja možgane.

Številne dolgoročne študije potrjujejo: redni igralci tenisa živijo dlje, so v boljši telesni kondiciji, imajo boljše kognitivne sposobnosti in nižje tveganje za številne kronične bolezni.

Tenis kombinira hitre šprinte, eksplozivne gibe in krajše premore, kar ga uvršča med intervalne oblike vadbe. Ta način treniranja je po številnih študijah, tudi s tistimi v British Journal of Sports Medicine, izjemno učinkovit pri zniževanju krvnega tlaka, izboljšanju srčne funkcije in srčnega utripa v mirovanju, uravnavanju krvnih lipidov (znižanje LDL in trigliceridov, povišanje HDL).

Kostna in mišična moč, naravna obramba pred staranjem

Tenis je med redkimi športi, ki dokazano spodbuja tvorbo nove kostne mase, predvsem zaradi ponavljajočih se udarcev in hitrih sprememb smeri. To zmanjšuje tveganje za osteoporozo in zlome v poznejših letih. Poleg tega delujejo pri igri skoraj vse mišične skupine:

roke, ramena in zapestja ob udarcih,

trup ob rotacijah in stabilizaciji,

noge in zadnjica pri šprintih, poskokih in spremembah smeri.

Tenis trenira tudi možgane

Med igro je treba hitro razmišljati, predvidevati poteze nasprotnika in nenehno prilagajati taktiko. Dokazano je, da tenis spodbuja izločanje BDNF (brain-derived neurotrophic factor), beljakovine, ki izboljšuje delovanje možganov in zavira kognitivni upad, povečuje reflekse, koordinacijo oči in rok ter prostorsko orientacijo, deluje antistresno in znižuje raven kortizola, s čimer zmanjšuje tveganje za tesnobo in depresijo.

Ravnotežje, gibljivost in koordinacija

Zahtevni gibi, kot so raztezanje za žogo, nenadna zaustavljanja in rotacije, izboljšujejo ravnotežje, fleksibilnost in stabilnost, kar je še posebej pomembno z leti. Redna vadba tenisa zmanjšuje tveganje za padce in izboljšuje kakovost gibanja v vsakdanjem življenju.

Podaljšana življenjska doba statistika ne laže

Ena največjih študij o dolgoživosti športnikov (Copenhagen City Heart Study, 2018) je pokazala, da imajo igralci tenisa v povprečju kar 9,7 leta daljšo življenjsko dobo v primerjavi z neaktivnimi posamezniki, več kot igralci nogometa, tekači ali kolesarji. Razlog tiči v celostnem učinku športa in pomembni socialni komponenti igre.

Začetek naj bo varen in postopen

Tenis je primeren za vse starostne skupine, a začetnikom se priporoča uvajanje pod strokovnim vodstvom, saj:

pravilna tehnika zmanjša tveganje za poškodbe (npr. komolec, rame, križ),

dobra oprema (lopar po meri, obutev z oporo) bistveno pripomore k varni igri,

primerna ogrevanja in raztezanja pred in po igri preprečujejo mišične natege.

Tenis je šport za dolgo in polno življenje

Ne gre le za gibanje, ampak tudi za strategijo, povezanost z drugimi in osebni izziv. V dobi, ko iščemo rešitve za dolgoživost, duševno zdravje in kakovost življenja, tenis ponuja prav vse.

Če iščete dejavnost, ki bo hkrati krepila telo, ohranjala um in vam prinesla veselje, potem ste morda pravkar našli svojo novo strast.