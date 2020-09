Redko videno: igralec pobegnil z igrišča sredi tekme, očitno je bilo več kot nujno (VIDEO)

V osmini finala angleškega ligaškega pokala sta se pomerila dva londonska kluba, Tottenham in Chelsea. Zmago in napredovanje so si po 11-metrovkah priigrali varovanci, ki pa je sredi srečanja doživel pravi šok.Kar naenkrat je z igrišča stekel član Tottenhama, mimo trenerske klopi v slačilnico. Mourinhu ni bilo prav nič jasno, stekel je mrkega obraza za njim. Seveda so vse posnele kamere. Dier se je sicer hitro vrnil z nasmeškom na obrazu, nato pa še Mourinho.Očitno je bila potreba po stranišču za Diera v 77. minuti tako nujna, da ni mogel več zdržati. Kaj takega se redko zgodi na nogometnem igrišču, sploh pa v tako pomembni tekmi. Po tekmi je nogometaš dejal, da se mora, kar se mora ...