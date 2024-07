Prvi škandal olimpijskih iger v Parizu: navijači vdrli na igrišče, metali steklenice in skodelice (VIDEO)

Uvodna tekma nogometnega turnirja na olimpijskih igrah v Parizu je postregla s pravo dramo in kaosom. Sprva se je zdelo, da se je tekma v Saint-Etiennu med Argentino in Marokom končala z neodločenim izidom 2:2, nato pa so po dveh urah čakanja zaradi vdora navijačev sodniki gol razveljavili, Maročani pa so prišli do senzacionalne zmage z 2:1 (1:0).

50 maroških navijačev po golu vdrlo na igrišče

Za Maročane je oba gola za vodstvo z 2:0 zadel Sufiane Rahimi v sodnikovem dodatku prvega polčasa in iz kazenskega strela v 51. minuti. Za Argentince, ki so osvojili olimpijsko zlato v letih 2004 in 2008, je na 1:2 znižal Giuliano Simeone v 68. minuti.

Cristian Medina je nato za izenačenje zadel v šestnajsti minuti sodnikovega dodatka tekme, ki jo je zaznamovalo več incidentov, predvsem konec tekme je bil izrazito zmeden. Skoaj 50 maroških navijačev je po golu vdrlo na igrišče stadiona Geoffroy-Guichard v Saint-Etiennu.

Metali so tudi steklenice in skodelice, zaradi česar je moral sodnik po argentinskem izenačenju na 2:2 globoko v sodnikovem dodatku igralce pozvati naj se vrnejo v garderobo. Ekipi sta zapustili igrišče, toda tekme ni bilo konec, čeprav je morda večina mislila, da je bilo temu tako.

Kljub temu da je Medina drugi gol izbrancev Javierja Mascherana po dveh odbitih žogah in dveh strelih v prečko le pospravil v mrežo po 16. minutah sodniškega podaljška, gol na koncu ni veljal. Po skoraj dveh urah so se nogometaši vrnili na igrišče, glavni sodnik Šved Glenn Nyberg pa je nato po ogledu Vara zadetek razveljavil.

Sledilo je približno tri minute igranja pred zdaj povsem praznimi tribunami preden je Nyberg le odpiskal konec dvoboja, Maroko pa je tako vpisal precej šokantno in presenetljivo zmago nad eno izmed favoritinj olimpijskega turnirja.