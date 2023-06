Prišel je v Slovenijo, a »svoje« Merlene ni srečal

Te dni je bil v Sloveniji Christopher Samuda, predsednik jamajškega olimpijskega komiteja; prišel je na povabilo Vojka Korošca, direktorja Festivala športnega dokumentarnega filma, ki je potekal od 14. do 17. junija v Rogaški Slatini. Srečal se je tudi s predsednikom slovenskega olimpijskega komiteja Franjem Bobincem, do rojakinje s slovenskim potnim listom Merlene Ottey pa mu ni uspelo priti, ker je slednja trenutno na obisku v Švici. Otteyjeva je prišla v Slovenijo po zaslugi atletskega strokovnjaka Srđana Đorđevića, pohvali pa se lahko z devetimi olimpijskimi medaljami, tremi srebrnimi in šestimi bronastimi. »Merlene je nekaj posebnega, a imamo še veliko šampionov. Jamajka ima nesporen sloves svetovne tovarne sprinterjev, jamajško olimpijsko združenje (JOA) pa poslanstvo napredovanja pri ustvarjanju uspešnih športnikov tudi v ostalih športih. Naš moto se glasi: Šport za vse, vse za šport,« je ob obisku naše dežele povedal Samuda. »«