Pri Olimpiji je vstal od mrtvih in v slovenski ligi pustil pomemben pečat

V sezoni 2019/20 so nogometaši Olimpije zmagovali na krilih golov Anteja Vukušića. Kdo ve, kakšno pot bi ubral hrvaški napadalec, če ga vodstvo splitskega Hajduka leta 2012 ne bi moralo prodati. Nogometaš iz Sinja, ki je igral v življenjski formi in postal član hrvaške reprezentance, je želel ostati v klubu, a je razumel razmere in pristal na odhod v Pescaro. Hajduk se je tako izognil stečaju, Vukušić pa je šest let pozneje po pravi kalvariji prišel v Slovenijo.

Vrnitev na igrišče po operaciji desnega pljučnega krila je bila zahtevna; poškodbo je staknil v navidez nedolžni prometni nesreči, a so jo odkrili šele po petih letih. Dalmatinec si je za dvig forme izbral Krško. Z njim se je boril za obstanek, a jim ni uspelo. Ga je pa zato trener Olimpije Safet Hadžić nato povabil v zmajevo gnezdo, kar se je izkazalo za zadetek v polno.

»Vukušiću Ante, sinjski diamante,« ga je hvalil hrvaški televizijski komentator Drago Ćosić, ko je v dresu Hajduka zabil gol Anderlechtu v skupinskem delu evropske lige. In ta diamant je nato po dolgih letih spet v polnem sijaju zasijal v 1. slovenski ligi. Za Krško je na 27 tekmah dosegel le štiri gole, a je Hadžić ocenil, da bi se lahko Ante odlično vklopil v njegov sistem igre. Vukušić, sicer goreči katolik, je kot golgeter vstal od mrtvih.

Zdravje je najpomembnejše

Jeseni je dosegel kar 16 golov, spomladi jih je dodal še deset. Zagotovo bi jih bilo še več, če svet ne bi doletela epidemija novega koronavirusa. Prvenstvo so prekinili, od 9. marca do 5. junija ni bilo tekem. »Zdravje je najpomembnejše. Vsi bomo odnesli nauk iz te pandemije. Družba bo razumela, da materialne dobrine niso najpomembnejše v življenju. Kar zadeva mojo kariero, si želim le, da bi se prvenstvo končalo na igrišču in da bi prvič osvojil naslov državnega prvaka. S Hajdukom sem bil le pokalni zmagovalec, zato si zelo želim lovoriko z Olimpijo. Ampak izključno na igrišču. Ne bi užival, če bi prekinili ligo in nas razglasili za prvake, ker smo trenutno na prvem mestu. Naslov hočem zabeliti še z nazivom najboljšega strelca. To bi bila smetana na torti posebne sezone,« je v obdobju popolnega zaprtja govoril Vukušić.

Potem smo spremljali troboj za naslov prvaka med Olimpijo, Mariborom in Celjem. Ko je zmajem v 27. krogu doma spodrsnilo proti Celju, se je moral posloviti Hadžić. Zeleno-beli so nato brez kaznovanega Vukušića izgubili še mestni derbi z Bravom (0:5), zazvonili so vsi alarmi, v Ljubljano je prispel nov trener – Hrvat Dino Skender.

Sanje o naslovu prvaka so splavale po vodi v zadnjih dveh krogih, ko je Olimpija doma izgubila s Taborom iz Sežane, v mestu ob Savinji pa le remizirala, kar je na vrh dvignilo Celjane. Ljubljančani so padli celo na tretje mesto, za Maribor. Vukušić se ni mogel potolažiti z lovoriko za najboljšega strelca, saj mu je več pomenil uspeh ekipe. V naslednji sezoni se ni najbolje ujel s Skenderjem, zato je januarja 2021 odšel v Romunijo, letos pa je postal član hrvaškega prvoligaša Varaždina.