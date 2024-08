Prestolnica v objemu footgolfa

Ljubljana je bila nedavno središče dogajanja v tej športni panogi, ki dobiva vse več privržencev. In tudi novih igrišč, kakršno je v Trnovem. Pri moških je šla footgolfska zmaga v Pomurje, saj se je znova izkazal Mihael Wajs, ki je postavil prvi mejnik za ljubljansko igrišče, kar devet udarcev pod parom. Pri ženskah je slavila prva favoritka, domačinka Jana Horvat, odlična druga pa je bila šele trinajstletna Trisha Zec. Pri seniorjih 45+ se je na igrišča vrnil Sandi Mertelj in presenetil vse favorite. Pri seniorjih 55+ je kljub slabemu začetku Nani Franc Matjašič v nadaljevanju pokazal pravi obraz in na koncu osvojil prvo mesto. Med mladinci se je zmage razveseli veliki up slovenskega footgolfa Matic Podgoršek. Že to soboto in nedeljo pa se obeta še en footgolfski dogodek, tokrat na dvodnevnem tekmovanju za pokal Slovenije, ki bo na prenovljenem igrišču v Radencih, kjer se lahko pohvalijo z osemnajstimi luknjami. Na startu bodo domala vsi reprezentanti, ki so si zagotovili odhod na evropsko prvenstvo, kjer bo nastopilo 16 najboljših ekip stare celine.