PRENOS V ŽIVO: Veliko slavje Kekove čete na Kongresnem trgu: Slovenija gre naprej

Nogometna reprezentanca Slovenije je z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo 2024 poskrbela za novo evforijo med navijači, primerljivo s tisto ob prebojih na velika tekmovanja v preteklosti. Reprezentanti so se v družbi navijačev veselili že po tekmi, slavje pa se ob 16. uri nadaljuje na Kongresnem trgu.

»Veseli, srečni in ponosni smo. Mislim, da je to zasluženo. Hvala Sloveniji za to neverjetno pozitivno energijo v zadnjih mesecih. Splačalo se je za to generacijo, ki je bila že skoraj označena za 'luzersko'. Vrnili so vero v slovenski nogomet,« je po zmagi dejal selektor Matjaž Kek.

V slovenskem taboru pravijo, da so do Nemčije prišli popolnoma zasluženo, dodajajo pa, da gredo na evropsko prvenstvo tekmovat. Eden tistih, ki bo tako držo zagovarjal in spodbujal, je selektor Kek.

Ta je v svojem prvem mandatu Slovenijo popeljal na svetovno prvenstvo 2010, drugi mandat pa je začel leta 2018 in v njem doživel vzpone in padce. Čeprav se mu konec leta izteče pogodba, niti ni vprašanje, kdo bo reprezentanco vodil na njenem četrtem velikem tekmovanju junija (in julija?) prihodnje leto.