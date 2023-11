Slovenija na Euro, čestitke dežujejo, oglasil se je tudi Janez Janša

Slovenska nogometna reprezentanca se je uvrstila na evropsko prvenstvo naslednje leto v Nemčiji. Po zmagi nad Kazahstanom z 2:1 v zadnjem krogu kvalifikacij se je sinoči v Stožicah lahko začelo veliko slavje po četrti slovenski uvrstitvi na veliko tekmovanje . Slovenskim nogometnim junakom na družbenih omrežjih čestitali mnogi slovenski športniki, manjkale pa niso niti čestitke s slovenskega političnega vrha.

Spomnimo, ni šlo sicer povsem brez težav, za nekaj dramatičnosti so poskrbeli Kazahstanci z izenačenjem na 1:1, a sta nazadnje gola Benjamina Šeška in Benjamina Verbiča potrdila sedmo zmago v skupini H, kjer je Slovenija končala na drugem mestu. Slovenija bo tako četrtič nastopila na velikem tekmovanju. Doslej je pod vodstvom Srečka Katanca igrala na evropskem prvenstvu 2000 in svetovnem prvenstvu 2002, pod Kekovim vodstvom pa še na SP 2010.

»Splačalo se je za to generacijo«

Selektor Matjaž Kek je na novinarski konferenci po tekmi poudaril, da morajo biti v ospredju nogometaši, ki so si res zaslužili ta velik dosežek. »Veseli, srečni in ponosni smo. Mislim, da je to zasluženo. Hvala Sloveniji za to neverjetno pozitivno energijo v zadnjih mesecih. Splačalo se je za to generacijo, ki je bila že skoraj označena za 'luzersko'. Vrnili so vero v slovenski nogomet,« je na novinarski konferenci po tekmi - ta se je zaradi slavja igralcev in selektorja na igrišču z navijači začela s precejšnjo zamudo - dejal selektor Kek.