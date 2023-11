To so prizori z nepozabne tekme, ki jih zagotovo niste videli po televiziji (FOTO)

V Stožicah je Slovenija dosegla pomembno zmago, s čimer si je zagotovila mesto na Euru 2024. Ekipa, ki jo vodi selektor Kek, je na domačem terenu upravičila vlogo favorita proti Kazahstanu, kar je prineslo navdušenje med navijače in igralce.

Razprodani stadion Stožice je bil priča zgodovinskemu trenutku, ko so slovenski nogometaši z odločno igro osvojili želeno zmago. Na tribunah je bilo opaziti mnogo znanih obrazov s slovenskega političnega parketa: Tanja Fajon, Nataša Pirc Musar, Matjaž Han, Saša Arsenovič, manjkal ni niti prvi mož Uefe Aleksander Čeferin ...

FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net

Padel je tudi rekord

Uvrstitev slovenskih nogometašev na evropsko nogometno prvenstvo v Nemčiji prihodnje leto je 13 let po zadnjem nastopu na velikem tekmovanju sprožilo novo nogometno mrzlico v Sloveniji. V razprodanih Stožicah se je po koncu tekme začelo množično rajanje, ki se je razširilo tudi po družbenih omrežjih.

FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net

Odločilno kvalifikacijsko tekmo za evropsko nogometno prvenstvo 2024 med Slovenijo in Kazahstanom si je v Stožicah v ponedeljek zvečer ogledalo 16.432 gledalcev. Gre za največje število gledalcev na osrednjem slovenskem nogometnem stadionu in posledično rekordno za domačo tekmo slovenske reprezentance, so dejali na Nogometni zvezi Slovenije (NZS).