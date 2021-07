Poglejte, kako sta proslavljala Tadej in njegova Urška (FOTO)

Pod Eifflovim stolpom. FOTO: Instagram

Ob slovesni razglasitvi na Tour de France je bil osrednje ime kajpak, ki je ob rumeni, osvojil tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja in pikčasto majico najboljšega hribolazca na dirki. Tako je slovenski junak prejel tudi tri šopke, ki jih je je podelil svojim najbližjim, ki so ga pospremili na oder za zmagovalce.Najprej je šopek prejela njegova mama, rumenega za skupno zmago pa je seveda namenil svoji srčni izbranki, ki je na podelitvi blestela v rumeni obleki. Presrečen parček je kajpak proslavil velik uspeh, na instagramu sta objavila tudi skupno fotografijo pod Eifflovim stolpom.Sicer pa Tadej veliko časa za proslavljanje in počitek ni imel, saj se je že danes skupaj z ostalimi slovenskimi kolesarji podal na dolgo potovanje v Tokio, kjer ga v soboto že čaka olimpijska cestna dirka. Lahko v manj kot enem tednu osvoji Tour in še olimpijsko kolajno? Zagotovo bo Urška močno stiskala pesti, da mu uspe, a le na daljavo. Edina slovenska kolesarka v Tokiu bo namreč