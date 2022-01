Po vrnitvi bo jezno tuhtal, kako naprej

Po enajstih dneh agonije se je Novak Đoković včeraj opoldne prek Dubaja vrnil iz Melbourna v Beograd, kjer ga je na letališču Nikole Tesle pričakala množica novinarjev in podpornikov s srbskimi zastavami. A snidenja z vodilnim teniškim igralcem sveta in njegovih pogledov na izgon iz Avstralije niso dočakali. Mlajši brat Đorđe ga je z avtomobilom nemudoma odpeljal k družini, mama Dijana pa je potrdila, da bo njen sin nekaj dni ostal v srbski metropoli in da v tem času ne bo dajal izjav za medije.

Medtem številni Đokovićevi rojaki še vedno razkrivajo teorije zarote in menijo, da je sleherna kritika njihovega ljubljenca neposreden napad na Srbijo in svobodo človeštva. »Ko bomo čez nekaj časa začeli živeti s covidom-19 tako kot z gripo, se bomo smejali zaradi odnosa do našega šampiona. Avstralce je lahko sram, jezen pa sem tudi na celoten svet, ker je to dovolil. Novaka so prikrajšali za osnovne pravice,« je eden od navzočih čustveno povzel misli poenotene države, ki je imela še nedavno mešane občutke glede Đokovića. Neredki so mu namreč očitali, da ga težko uvrščajo med junake Srbije, saj ji že 16 let ne plačuje davkov. Poldrugo desetletje je namreč uradno živel v Monte Carlu, od decembra 2020 pa je njegov dom v Marbelli v Španiji.

Ljubitelji tenisa se zdaj raje sprašujejo, kako bo v prihodnosti videti Novakova športna pot. Ne le zato, ker bo 22. maja dopolnil že 35 let in ker izgon iz Avstralije pomeni triletno prepoved vstopa v državo. Ostre omejitve za necepljene so namreč napovedali tudi prireditelji preostalih treh turnirjev velike četverice v Parizu, Londonu in New Yorku, v ZDA pa bosta že marca postaji serije ATP Masters 1000 v Indian Wellsu in Miamiju. Zato se je vnovič oglasil Srbov nekdanji trener Boris Becker.

Tudi brez številke 1?

»Ne glede na prepire, kdo ima prav in kdo ne, je Novak doživel velik neuspeh v Melbournu. Na odprtem prvenstvu Avstralije je zmagal že devetkrat, zato se mu je ponujala idealna priložnost za rekordno 21. lovoriko na turnirjih za grand slam. Verjetno je besen, zato je zdaj ključno vprašanje, ali ga bo grenka izkušnja spodbudila k cepljenju. Njegovo življenje bi bilo precej bolj preprosto, če bi se odločil zanj. Zdaj je najslavnejši proticepilec na svetu, prepričan pa je lahko, da so minule dogodke pozorno spremljali tudi na Roland-Garrosu, v Wimbledonu in na OP ZDA,« meni legendarni Nemec.

Đoković si bo nedvomno vzel nekaj časa za počitek po avstralski sagi, a pravega notranjega miru ne bo imel. V tem času bi lahko Španec Rafael Nadal sam prevzel vodstvo na večni lestvici zmagovalcev na turnirjih za grand slam, Srbu pa grozi tudi izguba vodilnega položaja na svetovni lestvici, ki ga neprekinjeno brani od 3. februarja 2020; v seštevku vseh epizod je št. 1 že 355 tednov. Ker v Melbournu ne bo mogel braniti naslova najboljšega, bo izgubil 2000 točk, kar bi lahko izkoristila bodisi Rus Daniil Medvedjev bodisi Nemec Alexander Zverev in ga z osvojitvijo turnirja prehitela.