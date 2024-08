Oglasila se je olimpijka Kaja Kajzer, ki je zaradi zlobnih jezikov za mesec dni izginila

Letošnje poletje, ki ga je slovenska judoistka Kaja Kajzer pričakala z visokimi olimpijskimi upi, se za 24-letnico ni izteklo po načrtih. Na olimpijskih igrah v Parizu se je njena pot končala že na prvi oviri. Po razočaranju je sledil začasen odmik od javnosti, zdaj pa se je znova oglasila prek družbenih omrežij: »Zelo sem ponosna nase.«

Kaja Kajzer je po razočaranju in zmedi na tatamiju v Parizu, kjer je izgubila dvoboj prvega kroga, dan kasneje sporočila, da ugaša družbena omrežja. Kot razlog je navedla negativne komentarje, ki jih je bila deležna po olimpijskem nastopu. »Zaradi vseh negativnih komentarjev in sporočil se začasno odjavljam z vseh družbenih medijev,« je takrat na Instagramu zapisala 24-letna judoistka.

Od njenega poraza v Parizu so minili skoraj štirje tedni, slovenska olimpijka pa je prekinila medijski molk in se s čustvenim zapisom vrnila na Instagram. Objavo je pospremila s fotografijo, na kateri se je ogrnila s slovensko zastavo.

»Olimpijske igre. Sanje vsakega športnika. Na njih sem nastopila drugič. Cilj in želja je bila medalja. Po končanem nastopu pa šok, praznina, nemoč, sram, jeza, razočaranje. Neizpolnjene, podrte sanje. Ampak ... Zelo sem ponosna nase!« je zapisala Kajzer.

Številne preizkušnje in ovire na poti

V zapisu je sama odgovorila na vprašanje, ki si ga je zastavila, zakaj je ponosna nase: »Le sama dobro vem, čez kaj vse sem šla. Koliko preizkušenj in ovir me je čakalo na poti. Kolikokrat sem skoraj vrgla puško v koruzo. In marsikdo bi jo. Tudi jaz bi jo, če ne bi imela ob sebi tako močne podpore.«

»Velikokrat sem se spraševala, zakaj. Zakaj ravno jaz? Tega si ne zaslužim! Usoda včasih izbira čudne poti, ki jih ne moremo razumeti. Prepričana pa sem, da bo moje trdo delo, disciplina, odrekanje in žrtvovanje enkrat nekje poplačano! Neizmerno sem hvaležna za vso vašo podporo, vsako lepo besedo, željo, čestitko. Ponosna sem, da zastopam barve Slovenije,« je poudarila slovenska judoistka.

Športniki so na družbenih omrežjih poleg spodbud pogosto tarča tudi negativnih komentarjev, neutemeljenih kritik ali celo žaljenja. Teh so največkrat deležni ob neuspehih, ki jim sledijo negativni občutki, komentarji pa prinesejo še dodaten stres in napetost. Športni psihologi zato svetujejo, naj športniki spletnih komentarjev sploh ne prebirajo.