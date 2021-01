Ni za občutljive: strahoviti padec smučarja pri skoraj 150 kilometrih na uro (VIDEO)

Sloviti Streif, ki naganja strah v kosti tudi najpogumnejšim in najboljšim smukačem, je zahteval novo žrtev. Ob zadnjem skoku tik pred ciljem je padelŠvicar, ki bo čez šest dni dopolnil 24 let, je padel na najhitrejšem delu proge pri hitrosti 146,71 kilometra na uro. Nezavestnega ga je nato odneslo skozi ciljno črto. Po zadnjih podatkih je Švicar pri zavesti in je spoznal svojega trenerja.Pred njim je grdo padel že Američan. Oba je helikopter odpeljal v bolnišnico. Po obeh padcih je bila tekma v Kitzbühelu, ki jo bo, kot kaže dobil Švicar, prekinjena.​Prav na današnji dan pred 11 leti je tudi pri ciljnem skoku grdo padel še en Švicar.je pri 138 kilometrih na uro po zraku letel okoli 70 metrov ter utrpel hude poškodbe možganov in pljuč, zaradi česar so ga dali v umetno komo. V svetovni pokal seje vrnil decembra 2010.