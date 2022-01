Nehote ambasador proticepilcev

Ob spremljanju sage teniškega asa Novaka Đokovića v Avstraliji smo nekako pozabili, da za marsikaterega športnika že dolgo veljajo stroge epidemiološke omejitve. Tudi za tiste iz zgornjega razreda milijonarjev. Necepljeni košarkarji v ligi NBA (in zastopniki drugih panog) od začetka sezone ne smejo igrati v New Yorku in San Franciscu, od sobote ne bodo smeli prestopati kanadske meje. Svojevrstna ikona zapletenih razmer je Kyrie Irving, zvezdnik moštva Brooklyn Nets, ki je zaradi svoje odločitve odigral le tri tekme – v gosteh.

V »Đokovićevem« Melbournu rojeni organizator igre je nesporno odličen košarkar. Na klubski ravni je bil prvi izbranec nabora NBA 2011, sedemkratni udeleženec tekem All-Star (leta 2014 je bil junak spektakla), od leta 2016 pa je tudi lastnik šampionskega prstana, ki ga je osvojil v dresu Clevelanda v neustavljivi navezi z LeBronom Jamesom. Hkrati je bil član zlatih reprezentanc ZDA na SP 2014, na katerem je prejel priznanje za najboljšega igralca, in OI 2016. Lani jeseni je zaradi svojih pogledov na pandemijo novega koronavirusa postal še neuradni športni ambasador proticepilcev, čeprav to ni bil njegov namen.

»Nikogar ne bi smeli siliti, da kar koli vnaša v svoje telo. Ko sem izvedel, da New York zapira vrata necepljenim športnikom, sem se zavedal posledic, nisem pa mogel slutiti, kaj mi bodo prinesli naslednji meseci. Sprva so mi obljubili, da me bodo uvrstili v nekakšno zdravstveno izjemo. Nato so v klubu razmišljali, da bi mi dovolili vaditi in igrati na gostovanjih, razen seveda v San Franciscu, a nato so dejali, da bi moji prihodi in odhodi negativno vplivali na moštvo,« je pojasnil 29-letni branilec, ki je v prvih desetih sezonah v ligi NBA igral za Cleveland (2011–2017), Boston (2017–2019) in Brooklyn (2019–) s skupnim povprečjem 22,8 točke in 5,7 asistence. Letos bi moral zaslužiti 34,9 milijona dolarjev, a bo z vsako zamujeno tekmo izgubil 381.181 dolarjev.

Durant ga ni prosil za pojasnilo

»Nisem užival, ko sem v minulih mesecih ostal brez plačila, toda pogrešal sem predvsem košarko. Ne želim se odreči poklicu in možnosti, da bi osvojil še en naslov prvaka. Zato sem se neskončno razveselil, ko so mi sporočili, da se lahko vendarle pridružim soigralcem na tekmah v gosteh, ker je moštvu začelo primanjkovati košarkarjev,« je pojasnil Irving, ki je izpustil prvih 35 tekem prvenstva in se po uspešni vrnitvi na igrišča v dvobojih v Indianapolisu in Portlandu, v katerih je dosegel po 22 točk, preusmeril v polovični delovni čas. Ko Brooklyn igra v domači dvorani, doma stiska pesti za Kevina Duranta, Jamesa Hardna & Co., ko gostuje, se jim pridruži v boju za čim višjo uvrstitev pod vodstvom trenerja Steva Nasha.

Mrežice namreč kljub pogostim kadrovskim rokadam zaradi okužb, karanten in poškodb zasedajo drugo mesto v vzhodni konferenci in upajo na prvo šampionsko lovoriko. Pod imenom New Jersey Nets so igrale v velikem finalu v letih 2002 in 2003. Vodilni strelec prvenstva Kevin Durant je sicer že dvakrat proslavil naslov prvaka kot član Golden Stata (Patty Mills s San Antoniom in Irving po enkrat), toda pri 33 letih bi rad obogatil svojo zbirko. Kljub vsemu pa vsaj pri uradnih izjavah vztraja, da ga Irvingov pristop ne moti: »Kyrieju sem potožil, koliko pomeni za naše moštvo in kako rad bi videl, da bi igral na vseh tekmah. Vendar ga nisem nikoli prosil za pojasnilo, prav tako pa ne mislim nikogar prepričevati, naj se cepi. Vsaj ne zaradi košarke. Kot profesionalci se moramo znati prilagoditi na vse in opravljati svoje delo – od lastnika kluba do trenerjev in igralcev. In ko bo Kyrie pripravljen, bo pripravljen.«

James Harden pri 32 letih še vedno čaka na prvo klubsko lovoriko, a je podobnih misli. »Lepo ga je spet videti med nami, kar pa še ne pomeni, da bomo odslej zmagovali na vseh gostovanjih, in tudi za domače tekme moramo najti rešitev. Ne nazadnje je naša bera v gosteh 15:4, doma pa le 11:10,« pravi bradati MVP sezone 2017/18, ki je že vajen nenehnih sprememb. Do Irvingove vrnitve je bila velika Brooklynova trojica na papirju skupaj 50 tednov, na tekmah pa je družno igrala le 202 minuti.