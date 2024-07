Ne zamudite priložnosti za tek po eni najbolj slikovitih lokacij v Sloveniji

Tradicionalni Triglav tek, ki med tekaškimi tekmovanji izstopa zaradi izjemne lokacije, bo 7. septembra 2024 že dvanajstič odprl vrata tekačem vseh generacij.

Tekaška prireditev Triglav tek ima poseben ugled, saj poteka po Posestvu Brdo pri Kranju. Tekači lahko izbirajo med različno zahtevnimi tekaškimi preizkušnjami: polmaratonom (21 km), tekom na 10 km in na 5 km, ponovno pa bosta prizorišče poživila tudi družinski tek na 3,4 km in otroški tek Kuža Pazi na 350 oz. 700 m. Različno dolge tekaške steze med jezeri, po travnikih in gozdnih poteh, z razgledom na bližnje gore, so prava atrakcija za ljubitelje teka v naravi.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav