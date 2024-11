Je Mark najsrečnejši fant v Sloveniji?

Največji jesenski zavezniki ljubljanskih zeleno-belih so ajdovski rdeče-črni. Nogometaši Primorja so v tej sezoni premagali prav vse Olimpijine tekmece, izgubili pa obe tekmi proti njej. Ajdovski klub, povratnik v 1. SNL, je v nedeljo v Novi Gorici na seznam »žrtev« z vrha dodal še Maribor, ki ga je načel prav tako povratnik med najboljše Mark Gulič.

S četrtim golom v sezoni je 27-letni napadalec iz portoroške Lucije le še gol oddaljen od svojega rekordnega strelskega izkupička v 1. SNL: v sezoni 2017/18 je dosegel pet golov. Igral je za Gorico. Med trenerji velja za zelo hvaležnega nogometaša in iz kroga domačih fantov, na katere se lahko vedno zaneseš.

58 tekem je Mark Gulič odigral v 1. SNL in zabil 10 golov.

»Vem in se zavedam tega, da nisem rojeni strelec. Trenerji mi pravijo, da sem delavec. Toda na koncu sezone bi rad prejel pokal za najboljšega strelca. Zakaj ne, to je eden od ciljev in izziv hkrati,« je zelo iskreno povedal nekoč najboljši strelec mladinskega moštva Koper. Zanj v članski konkurenci nikoli ni igral, raje je izbral Gorico. »Ne razmišljam o vrnitvi v Koper. Tukaj sem zato, ker mi je lepo in mi gre zelo dobro,« je priznal minuli konec tedna verjetno najsrečnejši fant v Sloveniji.

»V soboto zjutraj sva s srčno izbranko Valentino postala starša. Na svet je prijokala Evelin. Najsrečnejši konec tedna pa sem naslednji dan zabelil še z golom proti Mariboru, ki smo ga povrhu še premagali. Bolj pravljično ne bi moglo biti,« je odkril srečni novopečeni očka.

Učinkoviti dvojec

Pred vrnitvijo v Slovenijo in prihodom v Ajdovščino je nogometno srečo izzival tudi v Italiji v drugi ligi pri Fidelis Andrii in Bolzanu. Domačega poglavja ni nadaljeval ob morju, kjer tudi živi, temveč tam, kjer je njegov nogometni dom, na Severnoprimorskem koncu, kamor je prišel leta 2016.

»V Ajdovščino me je zvabil Igor Božič. Bil je tudi moj trener v Kopru in me prepričal, da lahko izpeljemo dobro zgodbo. Imel je prav, čeprav je njegov cilj izpolnil Milan Anđelković. Pod njegovo taktirko nam gre dobro od nog. Vse od začetka leta le napredujemo. To, da smo premagali vse tekmece z vrha, razen Olimpije, pa pove, da smo jim blizu. Precej bliže kot tekmecem za nami. Zdaj smo lahko tudi sproščeni in postajamo zelo močno moštvo. Toda prvenstva ni še konec, nikoli ne veš, kaj se še lahko zgodi. A rastemo že od začetka leta, z vsako tekmo in zmago smo samozavestnejši. Kažemo značaj in verjamemo, da smo lahko še višje,« je o res posrečeni ajdovski zgodbi povedal drugi najboljši strelec v moštvu. Prvi in tudi najboljši v 1. SNL je Semir Smajlagić, s katerim Guliča povezuje Gorica.

»Pri Gorici sva že igrala skupaj, zato se tudi zdaj zelo dobro ujameva. Po slogu igre sva si podobna, veliko tečeva. Ustreza nama trenerjeva filozofija presing igre, ki je tudi idealna za naše mlado moštvo,« Mark v leto dni mlajšemu Bošnjaku ne vidi tekmeca, temveč partnerja, s katerim ustrahujeta tekmečeve obrambe in vratarje.