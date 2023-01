Na Zlati lisici so premikali meje in podirali rekorde (FOTO)

Mariborski organizatorji (Alpski smučarski klub Branik) Zlate lisice so zapletov s (pre)toplim vremenom in slabih razmer za pripravo proge, ki so jih ničkolikokrat tudi uspešno premagali, že vajeni.

Na Gorenjskem pa so se s takšnim izzivom srečali prvič. 59. Zlata lisica je minuli konec tedna minila v znamenju rekordov, saj je denimo Valerie Grenier prvič v zgodovini te prireditve privozila zmago v veleslalomu Kanadi, to pa je bila tudi prva kanadska veleslalomska zmaga po letu 1974. Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin je izenačila rekord Lindsey Vonn z 82 zmagami v svetovnem pokalu in postavila veleslalomski rekord Zlate lisice s tremi zmagami.

Lara Gut-Behrami je prva Švicarka, ki je stala na stopničkah v Kranjski Gori, Ana Bucik pa je z osmim mestom dosegla najboljšo veleslalomsko uvrstitev kariere. V Kranjski Gori se je tudi tokrat trlo navijačev, med njimi so bili glasni tudi nekateri znani Slovenci in Slovenke.

Nekdanja lisička Špela Pretnar v družbi poškodovane Andreje Slokar in Reneja Mlekuža FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.net

Mariborski raper Marko Kocjan - Emkej je zapel v petek, na žrebu startnih številk.

V Kranjski Gori ni manjkal niti srčni Tim Marovt, 20-letnik, čigar mlado življenje je zaznamovala huda poškodba hrbta, a je kljub slabi diagnozi shodil in je danes v velik navdih mladim in starim.