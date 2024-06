Matjaž Kek uspešen tudi kot natakar

O tem, da je veliko nogometno tekmovanje pri slehernem akterju polno napetosti, pritiska in adrenalina, dobro vedo tudi manj vneti spremljevalci vrhunskega športa. Toda napoči čas tudi za vsaj malo sprostitve in oddiha. In tako je bilo na včerajšnji dan pri slovenski izbrani vrsti v njenem baznem taboru. V bolj sproščenem ozračju kot na običajnih novinarskih konferencah smo se tam srečali s selektorjem Matjažem Kekom.

1. julija bo Slovenija igrala s Portugalsko

Mariborčan je izpolnil obljubo, ki je pred dnevi dal poročevalcem iz Slovenije na tem euru, da jim bo kot natakar postregel kosilo, če se bo naša izbrana vrsta prvič doslej prebila skozi sito skupinskega dela v prestižni izločilni del velikega tekmovanja. »Novinarjem pa res še nisem stregel. Toda stavo je treba izpolniti. Vesel sem, da sem jo izgubil, za naprej pa ne bom stavil,« je bil, razumljivo, dobre volje.

Njegovi izbranci so po izjemnem boju s favorizirano Anglijo osvojili točko in se po skupno treh neodločenih izidih uvrstili med 16 najboljših na tem prvenstvu. Sreči in ponosu vseh navzočih Slovencev v Nemčiji ni bilo konca, nove čustvene trenutke je doživljal tudi selektor. Že pred tekmo in med njo je bila pri njem opazna izjemna zbranost.

Kosilo kot za nogometaše

Na ta sončni četrtek v Porenju pa se je le sprostil, dejansko postregel novinarje na terasi hotela v Sprockhövlu pri Wuppertalu, kjer na tem prvenstvu biva slovenska reprezentanca, in nam prinesel krožnike testeninskih metuljčkov s perutnino in zelenjavo, solata ter pozneje pecivo in sadje so bili samopostrežni. »To kosilo je za vas prav takšno kot za nogometaše,« je dejal in nam zaželel dober tek.

Napočil je tudi čas za pogovor o nogometu, v katerem si je želel le eno: »Prosim vas, lahko govorimo o vsem, le o Portugalcih še ne.« S temi besedami nikakor ni presenetil, vemo, da nikakor ne želi prehitevanja, obveznosti se loteva iz dneva v dan, o naših slovitih tekmecih v prihajajoči osmini finala bo seveda spregovoril dan pred tekmo na uradni novinarski konferenci v Frankfurtu.

Ponudil pa nam je svoja razmišljanja o sedanjosti slovenskega klubskega nogometa, pomembnosti okolja, v katerem doma delujejo moštva, obisku gledalcev, infrastrukturi. Obenem se je rdeča nit pogovorov sukala okrog aktualnega trenutka naše reprezentance, njenega kölnskega podviga in želje, da bi v ponedeljek v Frankfurtu storila še korak naprej ...