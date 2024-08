Minulo sobotno kosilo je bilo za Slovence malce drugačno. En zamah z žlico ali vilicami, potem pa premor in pogled v televizijski ekran ali pa v telefon sredi mize. V pariški steni se je za svoje drugo zlato odličje borila 25-letna Janja Garnbret. Tudi kak grižljaj se je kje ustavil, ko so dekleta v steni zanihala, peristaltika pa je obstala, ko je bila v steni naša junakinja. V soboto ji ni bilo lahko, dokazano, pa tudi priznala je. Na mukah se prepoznajo junaki in junakinje, kar Janja zagotovo je. Obranila je naslov olimpijske prvakinje v športnem plezanju in le potrdila, da ji na svetu ni p...