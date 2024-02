Ko ne tekmuje, ji družbo delata tudi Uno in Tana

Konec tedna bo v Glasgowu dvoransko svetovno prvenstvo v atletiki, na Škotskem pa bo nastopilo šest slovenskih podanikov in podanic kraljice športov. Filip Jakob Demšar in Nika Glojnarič se bosta potrudila v teku na 60 m ovire, Neja Filipič v troskoku, Anej Čurin Prapotnik na 60 m, Rok Ferlan na 400 m in Lia Apostolovski v skoku v višino. Slednja ne napreduje iz leta v leto, temveč iz skoka v skok, gre pa za hči nekdanjega slovenskega rekorderja v višini (230 cm) Saša Apostolovskega.

Vrnili bi se v leto 2021, ko ste si priskočili bronasto odličje na evropskem prvenstvu do 23 let v Talinu. Tam je z dvema metroma zmagala Ukrajinka Jaroslava Mahučih, ki se je na olimpijskih igrah v Tokiu okitila z bronom, s SP na odprtem ima zlato in dve srebrni odličji. Torej se je v vrh izstrelila, vaša pot pa je stalno napredovanje, na zadnjih velikih tekmovanjih ste se vedno uvrstili v finale.

»Mahučihova je z razlogom resnično ena izmed najboljših skakalk na svetu, ima tudi mladinski svetovni rekord. Sama se ne primerjam z drugimi tekmovalkami, vsaka ima svojo pot. Grem po lastni, sem zelo pozno to disciplino tudi začela trenirati, pri šestnajstih letih. To je za skok v višino in druge tehnične discipline kar pozno, ker potrebuješ veliko treninga in različnih motoričnih sposobnosti. Že od samega začetka vadim pri Rožletu Prezlju, vsako sezono sem napredovala, če ne rezultatsko, pa tehnično.«

No, na glasgowskem SP ne bo kvalifikacij v višini.

»Nastopilo bo le trinajst najboljših, vse so neposredno v finalu, to bo posebna tekma. Tako, da zdaj lahko res nastopiš sproščeno in se osredotočiš na to zadnjo tekmo v sezoni.«

Kakšna bo konkurenca?

»V Glasgow pridejo vse najboljše na svetu, Avstralki Olyslagersova in Pattersonova, Ukrajinke Mahučihova, Levčenkova in Čumačenkova ... To so vse punce z osebnimi rekordi krepko prek dveh metrov.«

Na zadnjih velikih tekmovanjih je bila vsakič v finalu. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Vaš osebni rekord je 195 cm z lanskega 5. avgusta s tekme na mestnem trgu v Heilbronnu. Tudi v dvorani ste rekordni na isti višini, preskočeni letos 13. februarja v Banski Bystrici na Slovaškem. So pa odgovorni potrebovali nekaj časa, da so priznali premagano višino iz Nemčije.

»Ni bilo vprašanje, ali bo rezultat priznan ali ne, le postopek je bil zaradi SP v Budimpešti časovno zamaknjen.«

Vaš trener je slovenski rekorder v višino (232 cm) Rožle Prezelj, zaradi tega tudi vadite v Kranju.

»Sem Ljubljančanka, a večino časa preživim v Kranju na treningih. Vse pogoje, tudi fitnes, imam v Kranju. Na ljubljanskem Žaku ne vadim.«

195 centimetrov je osebni rekord Lie Apostolovski v skoku v višino.

Poleg atletike tudi študirate. Kaj, če lahko vprašamo?

»Pravo, sem še vedno na začetku svojega študija, torej prvi letnik.«

Kakšne prostočasne dejavnosti se zunaj sveta kraljice športov radi lotite?

»Ko ne treniram, ko nisem na pripravah ali na tekmah, se rada družim s prijatelji, preživljam čas z družino, hodim na različne ustvarjalne delavnice, denimo slikarske, rada imam različne stvari. Ukvarjam se tudi s svojima dvema kužkoma.«

Kakšne pasme pa sta vaša domača ljubljenčka?

»Španski hrt, galgo español, oba sta posvojena iz Španije.«

Gre za sorodno pasmo kot sta ruski in afganistanski hrt?

»Ne, bolj sta pasme greyhound, veliki angleški hrt. Oba smo z družino posvojili iz zavetišča v Španiji. Ime pa jima je Uno in Tana, tako sta bila poimenovana že v Španiji.«