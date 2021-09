Legendarni Hrvat je hudo bolan: Zbogom, Slovenci moji dragi

Na žalost moram reči tisto katoliško – zbogom. Zbogom, Slovenci moji dragi. Žal mi je. Zelo sem pesimističen.

Legendarni hrvaški nogometni trener in reprezentančni selektorje pred torkovo kvalifikacijsko tekmo med Slovenijo in Hrvaško spregovoril za slovenski Sportklub. Razkril je, da hudo bolan, in se poslovil od Slovencev.»Dragi prijatelji Slovenci. Naša ljubezen je brezmejna. Radi me imate in jaz imam rad vas, ampak moram vam sporočiti žalostno vest. Sem zelo, zelo bolan,« je povedal 86-letni legendarniDodal je, da Slovenijo zelo spoštuje in razložil, od kod to izvira »Vi obožujete mene, jaz pa vas. Leta sem bil tudi zaljubljen v Slovenko s Ptuja. Na žalost me zdaj v Sloveniji ni bilo že dolgo časa in ne vem, ali bom še kdaj prišel. Zelo vas cenim in spoštujem. Vi ste mala Švica.«