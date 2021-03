Kriza na EP: Slovenska reprezentanca v izolaciji

Slovenska atletska reprezentanca je na dvoranskem evropskem prvenstvu v poljskem Torunu v izolaciji zaradi pozitivnega primera v ekipi, je povedal direktor Atletske zveze Slovenije (AZS) Nejc Jeraša. »Ekipa je bila v petek na testiranjih, rezultate, negativne, razen enega pozitivnega, pa smo dobili šele ob enih zjutraj. Kljub trudu potem osebja za drugo testiranje nismo dobili. Danes so ponovno testirali vse tiste, ki bi morali nastopiti v današnjem programu, na izide testov še čakamo. Preostale bodo prav tako testirali še enkrat.« Petkova prva testiranja reprezentance so bila negativna, pozitiven je bil le fizioterapevt Khalid Nasif, ki pa je bil pred odhodom na EP že cepljen.



Sinoči je zadnja iz slovenske vrste zvečer nastopila Lia Apostolovski in bila deveta v kvalifikacijah skoka v višino, pred tem si je finale na 400 m zagotovil Luka Janežič, na 800 m je v kvalifikacijah tekel tudi Žan Rudolf.



Tilen Ovniček bi moral na tekmovališče danes, predzadnji dan EP, nekaj po 10. uri. A ni mogel nastopiti v prvem krogu kvalifikacij na 60 m.



Vprašljiv je nastop še treh slovenskih predstavnikov, dveh v finalih. Meja Flipič je med 16 tekmovalkami na startni listi kvalifikacij v kvalifikacijah troskoka (ob 12.05).



Tina Šutej bo ob 18.45 predvidoma tekmovala v finalu skoka s palico in je med favoritinjami za najvišja mesta, Luka Janežič, najboljši slovenski atlet zadnjih let, pa je na startni listi finala na 400 m ob 20.10.

