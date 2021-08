Koliko lahko zaslužite, če stavite na Slovenijo?

Tako pravijo stavnice. FOTO: Oddschecker.com/zaslonski posnetek

Slovenski košarkarji so si kot neporažena ekipa prislužili napredovanje v četrtfinale. Na poti do polfinala jim stojijo Nemci, ki pa so si nadaljevanje priborili skozi šivankino uho. Zasedli so namreč tretje mesto v skupini B. Temu primerne so tudi kvote na stavnicah pred tekmo med Slovenijo in Nemčijo, ki praktično brez izjeme razkrivajo, da je na tej tekmi favorit Slovenija. Če stavite na slovenske fante, stavnice ponujajo res nizke kvote, od 1/20 do 1/14. Koliko možnosti imajo Nemci? Stavnice pravijo, da bolj malo. Kvote znašajo namreč od okoli šest pa vse do 10.Naši asi se bodo z Nemci pomerili ob 3. uri ponoči. Tekmo bomo v živo spremljali tudi na naši spletni strani