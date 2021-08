Ponoči ne bo spanja, nastavite ure, da ne zamudite naših košarkarjev

Počitka praktično ni

V torek ob 3.00 se bodo evropski prvaki Slovenci pomerili z Nemčijo, ki je na papirju ugodna nasprotnica. Pred četrtfinalom slovenski selektoropozarja, da gre za nevarnega nasprotnika, ki igra zelo dobro košarko.Čeprav v nemški vrsti manjka kar nekaj zvezdnikov, košarkarji dokazujejo, da so nevaren tekmec za vsakogar. »Težko natančno govorim o njihovi igri, saj se nismo srečali, a v zadnjem času igrajo bolj kot ekipa in zato so tako nevarni. Kot ekipa so bili uspešni v težki skupini na kvalifikacijskem turnirju za igre v Splitu, tukaj pa so prišli v četrtfinale, kar priča o njihovi moči.«Slovenski tabor sicer že podrobno analizira igro tekmeca. Na prvi pogled pa je jasno, da igrajo zelo sistematično igro v obrambi in napadu.inpa so po mnenju Sekulića zelo nevarni strelci z razdalje. »V napadu so zelo agresivni v skoku, lahko pričakujemo tudi agresivno obrambo. Mi bomo poskušali na to odgovoriti s hitro igro, kar nam v zadnjem času uspeva zelo dobro,« dodaja 43-letni Ljubljančan, še vedno zadovoljen s predstavo, ki jo je ekipa ob trdno pokritempokazala na tekmi s Španijo.Da ni časa za počitek in napake na parketu. se zaveda tudi kapetan. »Četrtfinale je specifičen, saj izidi od prej ne veljajo, zato se bo treba zbrati ter dati od sebe vse. Nemci so neugodni. Letos so imeli veliko težkih tekem, ki so jih dobili. Tudi mi smo pripravljeni in čakamo na tekmo.«Murić opozarja, da gre za turnir, kjer vsaka ekipa lahko premaga vsako. »Seveda obstajajo favoriti, a če ne igraš stoodstotno, lahko izgubiš. Tukaj so košarkarji, ki so vajeni težkih tekem in turnirjev.«»Svojevrstna ekipa so, ki pa, denimo, ni slabša od Argentine. Argentinci igrajo s talentom, hitrostjo, so zviti in te poskušajo pretentati. Nemci pa so 'fizikalci', ki te bodo poskušali preskočiti, preteči in se postaviti po robu z močjo ter z energijo. Vse bomo morali dati od sebe.«Na papirju je favorit Slovenija, ki je dobila vse tri tekme v Tokiu. Nemci pa so ugnali Nigerijce, izgubili pa z Italijani in Avstralci ter v svoji skupini osvojili tretje mesto.Slovenci so zjutraj po srednjeevropskem času opravili še zadnji trening pred obračunom. Poglejte fotografije, kako je bilo.